MLB》山本由伸6局好投卻發生致命失誤好懊悔！道奇主帥仍給予讚賞

山本由伸。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸本季第3場先發，面對費城人繳出6局5三振失1分0責失好投，唯一失分卻是自己的傳球失誤所造成，讓他賽後感到相當後悔，不過總教練羅伯斯（Dave Roberts）依舊稱讚他的表現。

山本今天遭遇最大危機就是在首局，1出局後被透納（Trea Turner）敲出二壘安打，接著在對哈波（Bryce Harper）投出第2球時被透納盜三壘，此時山本雖想牽制，但卻發生要命暴傳，讓透納跑回分數，也就是這分讓他無緣進帳本季第2勝，還吞下首敗。

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山本由伸此役主投6局，用球數97球創下本季新高，被敲出3支安打，送出5K與3保送，失1分非責失，防禦率1.69。賽後談到該致命失誤，山本坦言：「那是一個最基本的守備動作，真的很後悔。如果我能瞄準壘包後墊一步再出手，應該能處理好。但當下也意識到跑者腳程很快，所以有點慌了。」

費城人今賽前團隊打擊率0.305高居國聯第一，但今天除了透納的安打外，並無太多明顯強勁擊球。回顧自己的表現，山本表示：「面對這種強力打線，必須精準攻在邊角，所以也導致四壞保送增加，投球過程中經常有人上壘。但那個失誤出現在第一局，我很快就能調整心情。雖然讓跑者上壘，但我努力撐住了。即使球數落後還是能投出好球，直球和變化球今天表現都不錯。」

道奇打線今天也遭到封鎖，吞下本季首敗。不過總教練羅伯斯賽後仍對山本由伸的今天的表現表示讚賞：「那第一分拿得很奇怪，山本真的投得非常好，他今晚表現太棒了，已經做到所有能幫助我們贏球的事情。」

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