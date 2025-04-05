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中職》轉隊台鋼第2年 江承諺的目標更明確

2025/04/05 10:03

江承諺。（資料照，記者廖耀東攝）江承諺。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕轉隊台鋼雄鷹第2年，29歲左投江承諺的個人目標更加明確，他認為奪勝與否必須看運氣，但局數較可以掌控，「今年目標就是繼續往上，看局數能否丟到120局。」

江承諺在前年底從統一獅交易至台鋼，去年20場先發和累計115.1局投球，都寫下個人新高紀錄，且在年初獲球團開出一紙月薪分為40、45、50萬的3年複數年合約。

從2013年第一批高中選秀球員入行，今年進入「而立之年」的江承諺坦言一開始根本沒想過會打到現在，但他的目標也愈發明確，「如果先發局數短，代表自己的任務沒有完成，如果每場都能穩定吃6、7局，相信年底一定能達成自己的目標。」

台鋼昨起回到澄清湖大本營進行主場3連戰，首戰就打出4：3的驚奇逆轉勝，今由洋投艾速特先發，明則由江承諺登板。儘管生涯對樂天桃猿（含Lamigo時期）的對戰成績並不亮眼，但江承諺去年對樂天似乎投出心得，4場先發2勝1敗、防禦率2.25，只是今年公辦熱身賽對樂天3.2就失8分，則顯示狀況仍在調整中，他表示：「從我進來到現在，他們（指桃猿）的打擊一直都很強啊，雙方都會互相觀察，所以就是先比再說，看臨場反應。」

台鋼情蒐團隊今年有高建三的加入，他跟江承諺在獅隊時期就很熟悉，兩人互動也很熱絡。江承諺則說，三哥都會來提供數據並點出盡量不要投到哪些位置，但他也坦言：「還是要看臨場狀況，就算你頭腦知道，但不一定辦得到。」

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