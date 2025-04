MLB》大谷盜壘失敗、連38次盜壘成功紀錄中斷 讓道奇教頭有意見

大谷翔平盜壘失敗。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天4支1,但他在第8局盜壘失敗,澆熄道奇隊的反攻氣焰。道奇最後在客場以2比3敗給費城人。道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)認為,大谷如果要盜壘,要確保能安全上壘的前提下再起跑。

大谷此戰前3打席沒有表現,第8局道奇2出局攻佔一壘,當時球隊落後3分,大谷敲右外野一壘安打,幫助道奇攻佔一、三壘。道奇這時輪到貝茲(Mookie Betts)上場打擊,大谷這時選擇盜二壘,卻被費城人明星捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)迅速阻殺抓到,讓大谷相當懊悔。而大谷這次的盜壘失敗,也中斷跨季連38次盜壘成功的紀錄。

請繼續往下閱讀...

道奇9局上靠艾德曼(Tommy Edman)兩分彈追至1分差,道奇在該半局1出局後攻占一壘,代打的馬恩西(Max Muncy)吞三振,代跑一壘的工具人泰勒(Grant Taylor)盜二壘失敗,道奇跑者再度被瑞爾穆托阻殺出局,也讓道奇中斷開季8連勝的紀錄。

大谷翔平盜壘失敗。(法新社)

對於大谷第8局的盜壘失敗,羅伯斯賽後受訪表示,在那種狀況下,必須要在百分之百能安全上壘的前提下才起跑,「我們確實有給翔平開綠燈(讓他判斷是否要盜壘),瑞爾穆托是當今球季最好的捕手之一,而當時球隊落後3分,打席上又是Mookie這種打者的情況下,如果要盜壘,就必須確定自己能安全上壘才行。」

羅伯斯也提到,泰勒也是在球隊開綠燈的狀況下盜壘,可惜被瑞爾穆托阻殺抓到。

大谷翔平去年跑出59盜,僅4次被對手抓到。大谷本季有2次盜壘成功,1次盜壘失敗就出現在今天。

Do they not know? Have they not heard? pic.twitter.com/Wrmy7XhDV7