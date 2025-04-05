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MLB》大谷盜壘失敗、連38次盜壘成功紀錄中斷 讓道奇教頭有意見

2025/04/05 10:41

大谷翔平盜壘失敗。（法新社）大谷翔平盜壘失敗。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天4支1，但他在第8局盜壘失敗，澆熄道奇隊的反攻氣焰。道奇最後在客場以2比3敗給費城人。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為，大谷如果要盜壘，要確保能安全上壘的前提下再起跑。

大谷此戰前3打席沒有表現，第8局道奇2出局攻佔一壘，當時球隊落後3分，大谷敲右外野一壘安打，幫助道奇攻佔一、三壘。道奇這時輪到貝茲（Mookie Betts）上場打擊，大谷這時選擇盜二壘，卻被費城人明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）迅速阻殺抓到，讓大谷相當懊悔。而大谷這次的盜壘失敗，也中斷跨季連38次盜壘成功的紀錄。

道奇9局上靠艾德曼（Tommy Edman）兩分彈追至1分差，道奇在該半局1出局後攻占一壘，代打的馬恩西（Max Muncy）吞三振，代跑一壘的工具人泰勒（Grant Taylor）盜二壘失敗，道奇跑者再度被瑞爾穆托阻殺出局，也讓道奇中斷開季8連勝的紀錄。

大谷翔平盜壘失敗。（法新社）大谷翔平盜壘失敗。（法新社）

對於大谷第8局的盜壘失敗，羅伯斯賽後受訪表示，在那種狀況下，必須要在百分之百能安全上壘的前提下才起跑，「我們確實有給翔平開綠燈（讓他判斷是否要盜壘），瑞爾穆托是當今球季最好的捕手之一，而當時球隊落後3分，打席上又是Mookie這種打者的情況下，如果要盜壘，就必須確定自己能安全上壘才行。」

羅伯斯也提到，泰勒也是在球隊開綠燈的狀況下盜壘，可惜被瑞爾穆托阻殺抓到。

大谷翔平去年跑出59盜，僅4次被對手抓到。大谷本季有2次盜壘成功，1次盜壘失敗就出現在今天。

費城人明星捕手瑞爾穆托。（美聯社）費城人明星捕手瑞爾穆托。（美聯社）

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

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