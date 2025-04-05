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MLB》大谷翔平「幻之全壘打」！隊友和教頭都訝異：竟然飛不出去...

2025/04/05 11:12

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今以2：3不敵費城人，中斷開季8連勝。日本巨星大谷翔平4打數1安打，不過他在3局上擊出一記深遠飛球，眼看有機會形成常打甚至全壘打，最後卻出局，賽後隊友與總教練都表示訝異。

大谷在3局上第二打席，鎖定費城人左投魯薩多（Jesus Luzardo）第一顆97.1英哩紅中速球，敲出擊球初速110.1英哩的中外野深遠飛球，仰角達32度，眼看有機會形成長打，然而最終球只飛了344英呎，就落入中外野手馬許（Brandon Marsh）的手套。

當時費城人主場中外野吹起逆風，美國轉播單位當下也直呼，大谷這球在平常狀態下肯定是全壘打；日媒《中日體育》也描述這顆飛球在空中突然失速，最終遭到接殺，還將其形容為「幻之全壘打」。

今天在9局上敲出2分砲的道奇韓裔好手艾德曼（Tommy Edman），談到大谷這球也直言不可思議：「太瘋狂了，我從沒看過這種事。雖然不知道風速是多少，但以那個仰角與速度來說居然飛不出去。」道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也直言：「換個球場那球早就出去了。」

大谷今天還在8局上關鍵時刻盜壘遭到阻殺，《中日體育》表示，大谷在客場作戰遭到費城人球迷狂噓，盜壘又被判出局，今天從頭到尾都處於「逆風」的狀態。

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