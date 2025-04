MLB》42歲塞揚名投韋蘭德2.1局失3分 巨人11局再見安氣走水手

韋蘭德。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕巨人42歲三屆塞揚名投韋蘭德(Justin Verlander)今天先發對決水手,僅投2.1局失3分,雙方鏖戰至延長賽第11局,巨人靠阿德梅斯(Willy Adames)11局下的再見安打,幫助巨人在主場甲骨文球場以10比9逆轉贏球,巨人開季打出6勝1敗的戰績排國聯西區第三。

韋蘭德本季以1年1500萬美元合約轉戰巨人,今年是他在大聯盟生涯第20個賽季。韋蘭德在春訓熱身賽5場先發,防禦率為3.43。韋蘭德本季初登板交出5局失2分好投。

不過,韋蘭德今天首局就被水手球星「J-Rod」羅德里奎茲(Julio Rodríguez)轟陽春砲。第2局讓對手3上3下後,韋蘭德第3局不穩,單局被敲3安、丟2次保送,讓他只投2.1局就被換下場。總計韋蘭德先發2.1局用65球,被敲5安包含1轟,失掉3分,三振、保送各2次,防禦率為6.14。

巨人再見安贏球。(法新社)

這場比賽雙方打了4小時03分,水手在11局上靠暴投跑回超前分,巨人隊11局下攻占二、三壘,阿德梅斯擊出右外野帶有2分打點的再見安打,助巨人以10比9獲勝。

韋蘭德表示,希望自己能投得更好,「我很感激球迷們在我退場時給予的掌聲。」對於自家隊友在11局逆轉贏球,韋蘭德也說,「真的是一場精采的比賽,現場氣氛很嗨,大家都在跳、呼喊,玩得很開心,很棒的主場開幕戰。」

「對手讓他辛苦投球,丟了很多球,所以他會告訴你,今天不是他最好的狀態。」巨人總教練梅爾文(Bob Melvin)談及韋蘭德的表現,「他只保送2人,對手卻讓他丟了很多球,也被敲一些安打,在那個時間點,我不會讓他一局內丟40球。」

此外,南韓好手李政厚全場6打數1安1打點,另有1次盜壘成功,吞2次三振。李政厚本季出賽6場,共24打數敲6安,有3分打點,打擊率2成50。

