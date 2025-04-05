MLB》42歲塞揚名投韋蘭德2.1局失3分 巨人11局再見安氣走水手

韋蘭德。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人42歲三屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）今天先發對決水手，僅投2.1局失3分，雙方鏖戰至延長賽第11局，巨人靠阿德梅斯（Willy Adames）11局下的再見安打，幫助巨人在主場甲骨文球場以10比9逆轉贏球，巨人開季打出6勝1敗的戰績排國聯西區第三。

韋蘭德本季以1年1500萬美元合約轉戰巨人，今年是他在大聯盟生涯第20個賽季。韋蘭德在春訓熱身賽5場先發，防禦率為3.43。韋蘭德本季初登板交出5局失2分好投。

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不過，韋蘭德今天首局就被水手球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）轟陽春砲。第2局讓對手3上3下後，韋蘭德第3局不穩，單局被敲3安、丟2次保送，讓他只投2.1局就被換下場。總計韋蘭德先發2.1局用65球，被敲5安包含1轟，失掉3分，三振、保送各2次，防禦率為6.14。

巨人再見安贏球。（法新社）

這場比賽雙方打了4小時03分，水手在11局上靠暴投跑回超前分，巨人隊11局下攻占二、三壘，阿德梅斯擊出右外野帶有2分打點的再見安打，助巨人以10比9獲勝。

韋蘭德表示，希望自己能投得更好，「我很感激球迷們在我退場時給予的掌聲。」對於自家隊友在11局逆轉贏球，韋蘭德也說，「真的是一場精采的比賽，現場氣氛很嗨，大家都在跳、呼喊，玩得很開心，很棒的主場開幕戰。」

「對手讓他辛苦投球，丟了很多球，所以他會告訴你，今天不是他最好的狀態。」巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）談及韋蘭德的表現，「他只保送2人，對手卻讓他丟了很多球，也被敲一些安打，在那個時間點，我不會讓他一局內丟40球。」

此外，南韓好手李政厚全場6打數1安1打點，另有1次盜壘成功，吞2次三振。李政厚本季出賽6場，共24打數敲6安，有3分打點，打擊率2成50。

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