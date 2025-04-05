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MLB》大谷翔平關鍵時刻盜壘失敗！費城人明星鐵捕也沒料到他會跑

2025/04/05 11:40

大谷盜壘遭阻殺。（法新社）大谷盜壘遭阻殺。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天以3：2斬斷道奇開季8連勝，其中34歲明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）單場貢獻2次阻殺，包括中斷大谷翔平跨季連38次盜壘成功紀錄，成為獲勝重要功臣之一。賽後瑞爾穆托坦言，自己沒料到大谷會盜壘。

第8局道奇2出局攻佔一壘，當時球隊落後3分，大谷敲右外野一壘安打攻佔一、三壘。這時輪到貝茲（Mookie Betts）上場打擊，大谷選擇盜二壘，卻遭瑞爾穆托阻殺；9局上代跑一壘的工具人泰勒（Chris Taylor）盜二壘成功，但經過輔助判決後改判，瑞爾穆托拿下再見阻殺，幫助費城人獲勝。

賽後瑞爾穆托談到阻殺大谷，他直言：「大谷的盜壘讓我有點驚訝，因為當時是Mookie在打擊，我沒預料到他會盜壘。」對於泰勒的盜壘，他表示：「我知道他代表追平分，所以應該會在某個時候嘗試盜壘。我當下確信我抓到他了，最初的重播畫面也是如此，但其他角度的畫面似乎就不太清楚，感覺是50%機率，不確定能否改判。」

對於瑞爾穆托單場2次阻殺，費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）也讚譽有加：「那兩次傳球改變了比賽，尤其是第二球。」

根據大聯盟官網《Baseball Savant》數據，聯盟捕手平均起跳時間（Pop Time，指捕手接到球後把球傳到接球野手手套所需的時間）為2秒，而34歲的瑞爾穆托阻殺大谷時的Pop Time僅花了1.81秒，防盜功力依舊了得。事實上，瑞爾穆托自2018年至去年，都是聯盟Pop Time的領頭羊。

瑞爾穆托與大谷翔平。（路透）瑞爾穆托與大谷翔平。（路透）

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