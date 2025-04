活塞擊敗暴龍,拿下季後賽門票。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕去年僅拿下14勝的活塞本季大翻身,今天以117:105輕取弱旅暴龍,以43勝34敗的戰績,確定鎖定季後賽門票。

活塞今天先發5人全部得分上雙,小哈德威(Tim Hardaway Jr.)14投8中包括5顆三分球,攻下全隊最高23分,杜蘭(Jalen Duren)繳出21分18籃板6助攻4火鍋超全能數據,畢斯利(Malik Beasley)也貢獻21分。

請繼續往下閱讀...

活塞今贏球後終止2連敗,目前43勝34敗位居東部第3,也確定拿下季後賽門票。根據《SportsCenter》指出,活塞是NBA史上前一年戰績最差(14勝68敗),並在隔年闖進季後賽的球隊。

此外,活塞此役贏球,也讓今天沒有比賽的魔術拿下附加賽門票,成為繼公牛與熱火後,第3支鎖定東部附加賽的球隊。

The work is working… let’s get it pic.twitter.com/pkD5Gfhwz6