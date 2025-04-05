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韓職》球迷看球被砸傷身亡 NC恐龍被迫換主場、應援也沒了

2025/04/05 12:29

韓職NC恐龍主場昌原NC球場。（資料照，歐新社）韓職NC恐龍主場昌原NC球場。（資料照，歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕韓職NC恐龍主場昌原NC球場在3月29日發生球迷被砸傷身亡不幸的悲劇，韓職官方（KBO）昨天（4日）宣布，NC恐龍的主場將暫時搬遷至釜山社稷球場，而且現場將不會有官方應援。

昌原NC球場在3月29日發生意外，當時球場三壘側販賣部有2名球迷，被上方約三樓處的百葉窗掉落砸傷，其中一人頭部受傷，動手術治療仍宣告不治。另一位該名球迷的妹妹則是鎖骨骨折。NC恐龍本週原本與SSG登陸者的3連戰也被迫取消。

根據《韓聯社》報導，韓職宣布，原本預定4月11日起NC恐龍在主場與樂天巨人的3連戰，其主場將改在樂天巨人的主場社稷棒球場舉行。NC恐龍將擔任地主球隊。

NC恐龍也與昌原市政府等單位，組成聯合應對小組，負責處理這起悲劇事件的後續事宜，並研擬防範對策。這支新成立的工作小組目前正在做安全檢查，可能會持續約兩週的時間。

NC恐龍執行長李鎮萬表示，「觀眾們的安全高於一切，鑒於最近發生的事件，我們正在與昌原市合作，致力為球迷們打造更安全的觀賽環境。」

韓職NC恐龍主場昌原NC球場。（資料照，歐新社）韓職NC恐龍主場昌原NC球場。（資料照，歐新社）

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