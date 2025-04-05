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NBA》終止對戰9連敗！柯瑞36分轟碎金塊率勇士5連勝

2025/04/05 12:31

柯瑞。（路透）柯瑞。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕勇士今在主場迎戰金塊，一哥柯瑞（Stephen Curry）飆出轟進7顆三分彈拿下36分，以：拿下5連勝，金塊則苦吞3連敗。

已經跨季對戰勇士9連勝的金塊首節靠約基奇（Nikola Jokic）獨攬15分取得44：34優勢，勇士次節展開反擊，攻守兩端都出色不少，柯瑞飆進2記三分彈拿下12分，團隊同時逼出金塊8次失誤，打完前兩節反倒取得66：60領先。

易籃後約基奇與柯瑞在三分線上互別苗頭，約基奇雖單節砍進4記三分彈拿下14分，不過其他隊友火力零星，多點開花的勇士逐漸擴大差距，帶著96：84優勢進入決勝節，金塊末節仍然失誤連連，也讓勇士順利將勝利放入口袋。

柯瑞手感持續火燙，外線15投7中拿下36分、5助攻，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）4顆三分球貢獻26分，巴特勒（Jimmy Butler）19分作收。

金塊今全場發生25次失誤是本季最多，約基奇33分、12籃板、9助攻獨木難支，小波特（Michael Porter Jr.）挹注23分，布朗（Christian Braun）16分，戈登（Aaron Gordon）繳15分、8助攻。

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