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MLB》紅人中斷連35局0得分無用仍吞4連敗 近4戰打擊率僅1成06

2025/04/05 13:43

紅人隊英卡納西昂．史川德。（路透）紅人隊英卡納西昂．史川德。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近期打線低迷的紅人隊，今天在客場面對釀酒人之戰，紅人隊終於在第8局得到2分突破得分荒，但紅人最後仍以2比3輸球，紅人吞下4連敗。開季吞4連敗的釀酒人，則是收下4連勝。

紅人隊過去3戰都是以0比1輸球，成為自1960年的費城人後，史上第6支球隊出現連3場以0比1吞敗的紀錄。

紅人隊今天前7局都沒有得分，釀酒人第2局靠米契爾（Garrett Mitchell）適時安打先拿1分，圖蘭（Brice Turang）在第5局敲兩分砲，讓紅人陷入0比3的落後。

第8局紅人終於有攻勢，先靠英卡納西昂．史川德（Christian Encarnacion-Strand）的高飛犧牲打，中斷球隊連35局沒有得分的紀錄。坎德拉里歐（Jeimer Candelario）敲二壘安打進帳1分，紅人隊追至2比3。但紅人隊第9局無法突破釀酒人後援投手梅吉爾（Trevor Megill），最吞下4連敗。

根據《美聯社》報導，紅人隊連35局0得分紀錄，追平隊史第四長紀錄。紅人隊史曾在1941年有連45局0得分的最長紀錄。紅人隊前一次出現連35局0得分，則是在1946年的9月8日至12日之間，當年紅人隊寫下連37局0得分紀錄。

紅人隊雖然曾在美國時間3月31日以14比3大勝遊騎兵，近4戰卻突然陷入打擊低迷的狀況，紅人隊此戰全場有5支安打，這4場的團隊打擊率僅1成06，而且這段期間紅人隊在得點圈有人的情況下，19打數僅1安。

紅人隊開季8場比賽，團隊打擊率1成92排全大聯盟第26名。

釀酒人收下4連勝。（路透）釀酒人收下4連勝。（路透）

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