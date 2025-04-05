WTT冠軍賽》4連勝日本新星松島輝空 林昀儒率先搶下4強門票

林昀儒擊退日本小將松島輝空，率先挺進男單4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天在2025年WTT仁川冠軍賽男單8強，以4:1打崩世界排名33的日本17歲新星松島輝空，闖進4強，下一輪將遭遇中國名將林高遠和地主最後希望李尚洙。

松島輝空和林昀儒是日本T聯賽木下東京隊友，兩人在本季最後一戰還特別搭擋雙打，組成罕見的「雙左組合」。過去兩人在國際賽交手3次，小林取得全勝，包括今年亞洲杯男單16強賽，小林也以直落三獲勝。

請繼續往下閱讀...

松島輝空這一站狀況調整得不錯，前兩輪分別以直落三擊退世界排名11的德國直拍橫打名將邱黨、世界排名13的斯洛維尼亞一哥約基奇，繼去年法蘭克福冠軍賽之後，第二度闖進冠軍賽8強。

首局，林昀儒在8:5領先下被松島連拿4分，8:9被反超，但決勝時刻他展現接發球反手擰拉、反手發球搶攻威力，連拿3分，11:9後來居上。

林昀儒逆轉拿下首局後，也重創松島輝空的士氣，打到有些情緒化，小林則保持一貫的沉穩，11:5、11:3再下兩城。

第4局，松島輝空展開瘋狂搏殺，在1:2落後下連拿7分，11:4扳回一城，也終止對戰林昀儒連輸11局的尷尬紀錄。

第5局，林昀儒在開局2:4落後下連追3分反超比數，也逼得松島喊出暫停，重回比賽後，小林接發球精彩的對角線反手擰得手，再度摧毀松島的鬥志，最終以一波9:0的攻勢，11:4寫下對戰4連勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法