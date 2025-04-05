MLB》洋基「法官」再創兩項歷史第1人新猷！隊友大讚他就是GOAT

賈吉。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）今天敲出本季第6發全壘打，幫助球隊擊敗海盜，更寫下大聯盟史上首見紀錄，賽後隊友更直呼，賈吉就是史上最強球員。

賈吉今天在7局上夯出中外野方向403英呎2分砲，本季第6轟出爐，生涯第1000場出賽敲出321轟，正式追平貝比魯斯（Babe Ruth）生涯前1000場隊史最多轟紀錄。

請繼續往下閱讀...

此外，賈吉開季前7戰就敲出6轟、17分打點，成為史上第一人；而他在開季這7戰當中同時也累積3支二壘安打、2次盜壘，回到本壘攻下12分，根據《OptaSTATS》，大聯盟史上從未有人在連續7場比賽（不限開季）內累積這樣的數據。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）被問及，賈吉今天追平貝比魯斯紀錄，是否已經足以讓他入選棒球名人堂，布恩毫不猶豫表示「毫無疑問；隊友卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）也直呼：「沒有其他詞語可以形容他，他就是GOAT（the Greatest Of All Time），不只是他的球技，還有他的為人。」

不過賈吉對此卻非常謙虛說道：「這是莫大的讚美，但是我只活在當下。我們還有許多任務必須完成，所以過幾年之後我們在談論這個話題吧！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法