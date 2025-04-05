NBA》三巨頭合轟92分！湖人擊退鵜鶘重返西部第3

詹姆斯與東契奇。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今在主場靠東契奇（Luka Doncic）貢獻35分，里維斯（Austin Reaves）拿30分，詹姆斯（LeBron James）也有27分進帳之下，以124：108擊敗鵜鶘，賽後戰績47勝30敗，超越金塊登上西部第3名。

湖人昨在主場不敵勇士，今背靠背出戰西部倒數第2的鵜鶘陷入苦戰，鵜鶘首節靠阿瓦拉多（Jose Alvarado）轟進4顆三分彈獨得18分取得30：25優勢，紫金大軍次節逐漸找回準星，東契奇與詹姆斯輪流輸出，半場打完握有62：53優勢。

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鵜鶘易籃後持續追分，第三節兩度追到只剩1分差，不過里維斯跳出來幫助湖人連拿9分再度擴大差距，他在第四節聯手詹姆斯發威，倒數4分鐘還大秀美技傳球助攻詹皇暴扣得手，湖人末節沒再給鵜鶘太多機會，以16分差收下勝利。

湖人賽前就拜金塊不敵勇士要回西部第3的位置，贏球後領先半場勝差，東契奇繳全場最高35分，另有6籃板、6助攻，里維斯挹注30分、7助攻，詹姆斯27分、8助攻、2抄截，柯奈特（Dalton Knecht）板凳出發挹注12分。

鵜鶘方面，阿瓦拉多拿全隊最高27分，馬特科維奇（Karlo Matkovic）替補上陣15分次之。

里維斯。（路透）

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