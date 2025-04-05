MLB》拉米瑞茲生涯第2次單場三響砲擊退天使 守護者中止3連敗

守護者球星拉米瑞茲。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕守護者球星拉米瑞茲（Jose Ramírez）今天轟出三響砲進帳4分打點，這是他生涯第二次單場三響砲，幫助守護者在客場以8比6擊敗天使，守護者中止近期的3連敗，目前以3勝4敗排美聯中區第一。天使則吞2連敗，目前以4勝3敗排美聯西區第二。

拉米瑞茲首局敲陽春砲，第4局他敲兩分砲幫助守護者追成4比4平手。拉米瑞茲在第9局敲陽春砲追加保險分。總計拉米瑞茲全場3安都是全壘打，進帳4分打點。

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拉米瑞茲前一次單場三轟是在2023年6月8日面對紅襪之戰；拉米瑞茲本季出賽6場，共21打數敲8安，有4轟、6分打點，打擊率3成81，整體攻擊指數（OPS）為1.488。

守護者球星拉米瑞茲。（路透）

守護者此戰全場有10安，除了拉米瑞茲外，羅奇歐（Brayan Rocchio）單場2安3打點。曼扎多（Kyle Manzardo）1安1打點。守護者投手赫林（Tim Herrin）1局無失分收本季首勝，不過終結者克拉賽（Emmanuel Clase）1局失2分、本季出賽4場的防禦率為6.75。

天使隊全場有12支安打，楚奧特（Mike Trout）、捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）各有一發陽春砲。阿德爾（Jo Adell）單場2安3打點。沙努爾（Nolan Schanuel）1安1打點。

天使隊先發投手索利安諾（Jose Soriano）主投5.1局，被敲5安包含2轟，失掉5分，賞9次三振、丟3次保送，吞本季首敗。

守護者中止3連敗。（路透）

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