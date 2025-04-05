中職》首度轉任全職牛棚 林子昱要找回火球

林子昱。 （資料照，記者羅沛德攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍「紫米」林子昱過往扮演輪值、長中繼角色，今年首度轉任全職牛棚，從春訓投最多就是2局，昨對富邦悍將1局無失分奪下本季首勝，春訓在總教練葉君璋和日本名教中垣征一郎的指導之下，林子昱更會運用下半身投球，減輕肩膀的負擔。

林子昱去年僅投33.1局，寫下生涯單季最少局數，主因是身體沒那麼健康，肩膀關節唇有小破損，反覆發炎。過去最速可飆到151公里的他，去年最速剩146公里。休季透過肌力訓練強化肩膀之外，中垣征一郎也傳授基本訓練，協助改善他不太會運用的下半身，體會重心轉移時「屁股坐下去」的感覺。

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林子昱表示，葉總也跟他討論滿多的，自己收穫很多，以前投完球隔一天都是手臂會酸，現在是屁股，代表下半身運用還不錯。

今年在一軍出賽2場，林子昱最速僅142公里，但他在春訓曾丟過145公里，他認為才開季沒幾天，後續一定會再加上去，不用急著催出來，「我現在丟球很舒服，今年應該有機會可以再投到150公里。」

無論是先發、長中繼、短中繼或救火，林子昱表示做好自己本分即可，「我知道球隊會以年輕選手為主，我有危機意識，打到現在也算成熟了，不能像年輕時那麼不穩定，才能讓教練團比較好掌握。我們投手群真的還不錯，教練給的任務，一定要把握住，努力做好。」

味全龍總教練葉君璋指出，去年林子昱在牛棚角色就投得不錯，他也可以投滿多的，每一顆球種都還不錯，「他對我們滿重要的，需要什麼角色都可以做到。」

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