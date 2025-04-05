晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》首度轉任全職牛棚 林子昱要找回火球

2025/04/05 16:34

林子昱。 （資料照，記者羅沛德攝）林子昱。 （資料照，記者羅沛德攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍「紫米」林子昱過往扮演輪值、長中繼角色，今年首度轉任全職牛棚，從春訓投最多就是2局，昨對富邦悍將1局無失分奪下本季首勝，春訓在總教練葉君璋和日本名教中垣征一郎的指導之下，林子昱更會運用下半身投球，減輕肩膀的負擔。

林子昱去年僅投33.1局，寫下生涯單季最少局數，主因是身體沒那麼健康，肩膀關節唇有小破損，反覆發炎。過去最速可飆到151公里的他，去年最速剩146公里。休季透過肌力訓練強化肩膀之外，中垣征一郎也傳授基本訓練，協助改善他不太會運用的下半身，體會重心轉移時「屁股坐下去」的感覺。

林子昱表示，葉總也跟他討論滿多的，自己收穫很多，以前投完球隔一天都是手臂會酸，現在是屁股，代表下半身運用還不錯。

今年在一軍出賽2場，林子昱最速僅142公里，但他在春訓曾丟過145公里，他認為才開季沒幾天，後續一定會再加上去，不用急著催出來，「我現在丟球很舒服，今年應該有機會可以再投到150公里。」

無論是先發、長中繼、短中繼或救火，林子昱表示做好自己本分即可，「我知道球隊會以年輕選手為主，我有危機意識，打到現在也算成熟了，不能像年輕時那麼不穩定，才能讓教練團比較好掌握。我們投手群真的還不錯，教練給的任務，一定要把握住，努力做好。」

味全龍總教練葉君璋指出，去年林子昱在牛棚角色就投得不錯，他也可以投滿多的，每一顆球種都還不錯，「他對我們滿重要的，需要什麼角色都可以做到。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中