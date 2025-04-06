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林昀儒強碰地主最後希望拚決賽門票 今日賽事預告與轉播

2025/04/06 06:44

林昀儒。（資料照）林昀儒。（資料照）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有2場賽事轉播，第一場是光芒對決遊騎兵，第二場水手與巨人交手，請喜愛大聯盟的球迷不要錯過！

NBA有2場轉播，分別是公鹿對上熱火，獨行俠對決快艇，請喜愛NBA的球迷鎖定觀看。

中職部分同樣也有三場比賽轉播，分別是樂天桃猿對台鋼雄鷹、味全龍對富邦悍將以及中信兄弟對統一獅，大家別忘記喔。

日職則有兩場轉播，分別是巨人與阪神之戰以及火腿對上歐力士，請喜愛日職的球迷準時收看！

林昀儒昨天在2025年WTT仁川冠軍賽男單8強，以4:1打崩世界排名33的日本17歲新星松島輝空，闖進4強，下一輪將強碰地主最後希望李尚洙，兩人將爭奪決賽門票，請球迷一同幫林昀儒集氣。

MLB

07：00 光芒vs遊騎兵 愛爾達體育1台
09：00 水手vs巨人 華視
09：15 道奇vs費城人D-LIVE 愛爾達體育2台

NBA

08：00 公鹿vs熱火 緯來體育
10：30 獨行俠vs快艇 愛爾達體育1台

中職

16:00 樂天vs台鋼 愛爾達體育2台、MOMO TV
17:00 味全vs富邦 愛爾達體育1台、緯來育樂
17:00 中信vs統一 緯來體育

日職

13:00 阪神vs巨人 DAZN1、DAZN3
13:00 日本火腿vs歐力士 DAZN2

WTT

11:00 LIVE WTT冠軍賽 仁川站 4強
18:00 LIVE WTT冠軍賽 仁川站 決賽

F1

12：30 日本站 正賽 愛爾達體育1台、緯來體育

TPBL

14：30 台新戰神vs新北國王 YouTube
17：00 中信特攻vs攻城獅 YouTube

PLG

17：00 富邦勇士vs鋼鐵人 民視第一台

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