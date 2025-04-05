日職》養樂多強打山田哲人締300轟寫多項偉業 超狂紀錄並列隊史第一人

養樂多強打山田哲人達成生涯300轟里程碑。（記者李惠洲攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕養樂多燕子32歲明星強打山田哲人，今天在主場對戰中日龍終結8打數無安打的小低潮，本季首安就是首轟，首打點也出爐，生涯300轟達陣，幫助養樂多終場以2：0完封中日，近4場拿下3勝。

山田哲人3月初因左手手指肌腱脫臼缺席一段時間，也錯過球隊的開幕戰，直到4月1日才歸隊，但前3場出賽累積8打數無安打，今天擔任先發第5棒二壘手，2局下首打席就砲轟中日34歲左投松葉貴大，敲出左外野2分砲，本季首安、首轟和首打點都出爐，他此役4打數1安打，吞下1次三振，守備也出現1次失誤，賽後打擊率為0.083。

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山田哲人靠著這支全壘打成生涯300轟里程碑，成為日職史上第46人，同時也是隊史自304轟傳奇球星池山隆寛後，第2位達成300轟的養樂多球員，同時也寫下隊史最年輕300轟的紀錄。另外，山田在神宮球場共累積167轟，與池山隆寛並列隊史第一人。

養樂多27歲洋投藍伯特（Peter Lambert）日職生涯初登板，繳出6局4K無失分的優質先發，牛棚投手清水昇、田口麗斗依序守成，終結者石山泰稚順利關門守住勝利，養樂多終場以2：0完封中日，藍伯特也收下日職生涯首勝，5局失2分的松葉貴大苦吞本季首敗。

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