中職》「文杰說在宿舍看到哭」 張肇元透露「杰」出一舞的由來

台鋼雄鷹昨靠張肇元的再見安打拿下本季首勝，但最感人的是，當張肇元在跳MVP舞蹈卻選用陳文杰的應援曲。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹昨靠張肇元的再見安打拿下本季首勝，但最感人的是，當張肇元在跳MVP舞蹈卻選用陳文杰的應援曲，希望能替受傷復健中的他加油打氣；張肇元今天賽前透露，昨天陳文杰傳訊息說自己在宿舍看到哭，「我是那天在去天母的大巴士聽音樂時，突然想說如果在主場拿到MVP，就要跳文杰的應援曲。」

陳文杰在3月初熱身賽因處理飛球時造成右腳踝脫臼合併脛骨、腓骨骨折，不但是台鋼開季前的重大傷情，也對戰力造成巨大損失。張肇元說，其實一直都很想幫文杰加油打氣，但身邊的人也沒辦法「一秒幫他喬回去」，只能希望把正能量傳給他。

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「那天去天母之前遇到文杰，他坐輪椅，看到時心情滿複雜」，張肇元指的是本週稍早球隊要搭大巴北上作客味全龍之前，在宿舍看到要去回診的陳文杰，「因為滿難過的，也不知道說什麼，只能說加油，他就跟我握手，我把正能量傳給他，希望他可以健康復出。」結果就在坐巴士的過程中，張肇元突然發想，如果在主場拿下MVP，就要跳陳文杰的應援曲幫他加油。

只是沒想到機會來得這麼快，張肇元從天母回到澄清湖球場的主場首戰，就當上逆轉勝的再見功臣，他笑說：「我本來還想練舞的，沒想到就在上面練了。」只是張肇元要傳達的心意仍然真摰，也讓在宿舍看比賽的陳文杰為此落淚，「我們每個人都有受傷過，知道那種不知能否回到球場，或是能否回到之前水準，一定會對自己有懷疑。」張肇元希望陳文杰繼續加油，「等你回來」。

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