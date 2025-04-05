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網球》菲律賓19歲小將不是曇花一現？ 瑞典前球王：有上帝賜予的手

2025/04/05 15:44

19歲菲律賓小將艾亞拉。（法新社）19歲菲律賓小將艾亞拉。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕19歲菲律賓小將艾亞拉（Alexandra Eala）在上週的邁阿密大師賽驚奇挺進女單4強，瑞典前球王韋藍德（Mats Wilander）給予她高度評價，「她並非曇花一現，她有機會成為頂尖選手。」

艾亞拉在邁阿密大師賽連續擊敗前法網冠軍、拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jeļena Ostapenko），今年澳網冠軍、美國女將凱絲（Madison Keys）以及手握4座法網冠軍的波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek），本週世界排名上升至生涯新高75名。

談到艾亞拉的表現，韋藍德表示，「她擁有上帝賜予的雙手，對比賽的理解力不遜於任何現役好手，天賦從她的指尖自然流露，她什麼都可以做到。」他緊接著說：「在女網賽場上，能出現一位做出莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）或史薇泰克可能都做不到面面俱到的選手實在很酷。」

韋藍德指出，莎巴蓮卡和史薇泰克的強項不同，但艾亞拉突然展現出令大家都驚嘆的球技，「你會疑惑，她是如何做到，她是怎麼打出這樣的球？我很欣賞這種閱讀能力，這基本上是馬克安諾（John McEnroe）在20世紀的80年代對我們所做的事。」

對於艾亞拉的前景，韋藍德說：「對我而言，她是令人耳目一新的存在，絕非曇花一現，因為她兼具智慧與才華，12歲她就學會贏球之道，這對她不是問題，我們能看到她持續進步，成為頂尖好手，我確信她做得到。」

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