中職》宋晟睿「3壞球三振」惹議 平野揭不下指示的背後用意

宋晟睿。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕昨中信兄弟2:0勝統一獅，不過，6局下宋晟睿在1出局滿壘時，面對鄭鈞仁選到3壞球，最終卻遭三振，當下的判斷引起球迷熱議。

中信兄弟總教練平野惠一當下被拍到表情凝重，而他今賽前解釋：「不用跟選手多說，他自己應該知道。當下的狀況盲目揮棒是幫了投手的忙，那個局面不該只以2:0領先，會希望至少再得1分。希望宋晟睿日後能觀察學長們怎麼做。」

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但平野惠一並未多對宋晟睿指責，反而說：「昨他看起來是太想打了，但年輕人失敗是理所當然。」平野解釋，平常的時候年輕選手如果都沒失誤、表現出好像做得到的樣子，關鍵時刻反而可能大意失誤，這種狀況在開季時儘早出現，也許反而是好事。

宋晟睿賽前透露，3壞球當下，教練其實並未下達等球的指示，而他過於專注自己打擊，沒有觀察對方投手狀況，是自己的缺失。

被問及當下「開綠燈」的決定。平野解釋：「那個綠燈的意思是，要打者保持積極性，鎖定最甜、自己最有把握的球路，有百分百自信才出棒，要把好球帶縮越小越好，閉眼也能揮到的程度。如果等到1好3壞才出擊，那就少了點主動性，就太慢了。」

平野解釋，那樣狀況下，投手勢必拚命搶好球，萬一打者過於被動，氣勢也會輸掉。平野說：「昨晟睿面對明顯壞球還是出棒了，就是比較急躁的部分，後來面對變化球出棒打成界外，也顯得準備不足。但打棒球本就沒那麼簡單，會有這樣狀況發生，希望他從中學到經驗。不下指示讓選手自行判斷選到的保送，會比下了指示得到的保送更有價值。」

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