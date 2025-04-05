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TPBL》林書豪轟5顆三分球拿29分 國王吃定海神收下6連勝

2025/04/05 17:05

新北國王林書豪（中）帶領球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）新北國王林書豪（中）帶領球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕新北國王靠著林書豪投進5顆三分球、拿29分，加上沃許本斬獲28分、10籃板，終場以106：92擺平高雄海神，拉出對戰的5連勝，也是近期球隊的6連勝，以19勝6負穩居TPBL龍頭。

新北國王沃許本（中）。（記者陳志曲攝）新北國王沃許本（中）。（記者陳志曲攝）

在今天比賽之前，國王對陣海神取得4連勝，場均勝分達15.5分，而雙方在前一次碰頭，國王就在主場以20分痛電海神。

相隔兩天雙方再次交手，海神只有雙洋將可輪替，但靠著邱子軒、克雷格、摩爾斯的連續得分，打出17：5的漂亮開局，但國王在林書豪單節3記三分球、拿14分的火力輸出下，首節打完以33：29後來居上。

TPBL》林書豪轟5顆三分球拿29分 國王吃定海神收下6連勝新北國王林書豪（右）。（記者陳志曲攝）

海神在第二節手感急速降溫，尤其三分球只剩7投1中，單節僅攻下17分，國王在沃許本、林書豪等人在進攻都有建樹下，上半場打完以60：46力壓對手。

易籃後，海神場上一度為全本土陣容，但最後1分鐘還是靠著于煥亞、林任鴻、勤明慶的連續得分，三節打完以75：71反超國王。

國王在第四節重拾主導權，沃許本制霸禁區肆虐、奧帝在外線開火，林書豪也有裡有外，打出25：6的攻勢甩開海神，不過最後4分58秒出現一插曲，胡瓏貿在籃下拉扯林書豪的肢體動作，讓林書豪面露不滿，現場噓聲四起，好在裁判馬上將兩人拉開才未擦槍走火。

儘管海神緊接著打出7：0的攻勢，將比分追近至個位數，但國王依舊佔據優勢，最終以106：92收下勝利。

林書豪拿29分、7籃板、6助攻，沃許本19投11中有28分、10籃板，奧帝16分，曼尼高替補得11分，純本土的得分都是個位數，國王與第二夢想家的勝場差距擴大至4場。

海神以摩爾斯的22分最佳，克雷格拿19分，邱子軒得11分，海神吞2連敗，雖目前還暫居第三，但領先在後的特攻僅剩1場。

高雄全家海神邱子軒。（記者陳志曲攝）高雄全家海神邱子軒。（記者陳志曲攝）

TPBL》林書豪轟5顆三分球拿29分 國王吃定海神收下6連勝高雄全家海神摩爾斯（中）。（記者陳志曲攝）

新北國王奧帝（中）。（記者陳志曲攝）新北國王奧帝（中）。（記者陳志曲攝）

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