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SBL》台啤整隊離場被沒收比賽 哈孝遠怒：對柏力力就會遭受不公平吹判

2025/04/05 18:20

哈孝遠。（資料照，記者王藝菘攝）哈孝遠。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕SBL台啤與彰化柏力力之戰在進行到第四節剩下6分27秒之際，因助理教練哈孝遠不滿裁判判決，氣到將全隊帶離球場，儘管最後球員仍重回場上，但裁判已宣布沒收比賽，最後柏力力以78：65收下勝利。

哈孝遠在第四節衝上場表達對裁判的不滿，之後回到板凳席後更直接帶隊離開球場表達抗議，他說：「從上季到現在，台啤對上柏力力就一直遭受不公平的吹判，因為柏力力就是籃協理事長的球隊，就是籃協的隊伍。」

哈孝遠氣憤地說，今天會做出如此大動作抗議，也是因為忍無可忍，「今天我們要追分的時候，就有一些不合理的吹判，問裁判為什麼這樣吹也說不出來，這就是一場骯髒且醜陋的比賽。」

哈孝遠氣到直接帶隊回休息室，他表示當下有工作人員要他們一分鐘重回球場，但即使球員已經在接受通知後回到場上，裁判還是直接宣布沒收比賽，事後問官方也問不出原因，只說要看規章。

哈孝遠強調，台啤一直以來都花很多資源在培育球員，但沒想到會一再碰到如此不公平對待，因此自己得站出來捍衛球員及球隊。

只是哈孝遠如此激進的動作之下，台啤也因為被裁判沒收比賽直接輸球，而籃協預計會再發聲明回應。

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