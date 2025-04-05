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NBA》勇士打出衝擊總冠軍氣勢 柯瑞：我們跟兩個月前不一樣了

2025/04/05 19:04

柯瑞。（歐新社）柯瑞。（歐新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）近期手感升溫，也率隊寫下5連勝，戰績扶搖直上，他肯定團隊在關鍵時刻打出爭冠氣勢，表示勇士是競爭愈激烈會愈強的球隊。

柯瑞日前在灰熊一役砍下52分，昨踢館湖人攻下37分，加上今天7顆三分彈拿下36分，成為繼詹姆斯（LeBron James）後聯盟史上第2位滿37歲後還能在3場比賽合計至少拿下125分的球員。

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後誇讚柯瑞在3座不同的城市都能有好表現，「我認為他最被低估的應該是在比賽時調整狀態的能力，他在場上的表現令人難以置信，尤其他總會遇到對手嚴防，但都還是能處理好這些問題，繳出很棒的表現。」

勇士今擊退金塊後暫居西部第5名，落後第4名的金塊只剩0.5場勝差，被問及勇士是否已經繳出冠軍球隊的水準時，柯瑞表示，「我們的表現確實是如此，我從連勝開始時就說，我們還有很多功課要做，才能讓這個賽季有很好的句點，但你會發現我們知道如何贏下比賽，無論是快節奏的比賽還是焦土戰，我們在第四節領先時打得更加出色，這些都是爭冠球隊要做到的事，我們的確跟兩個月前不一樣了。」

柯瑞強調，賽季尾聲每一戰都很重要，但勇士對於這樣的關鍵時刻經驗豐富，表現也會跟著升級，也會持續朝著季後賽席次努力，「我們知道自己的能耐，無論外界的預測如何，我們都會持續保持信心，延續連勝。」

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