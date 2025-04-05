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中職》史上最強味全龍？打爆富邦破高懸33年紀錄

2025/04/05 20:45

中職》史上最強味全龍？打爆富邦破高懸33年紀錄朱育賢用全壘打達成千安里程碑。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍今對富邦悍將三喜臨門，「FA戰士」朱育賢在5局下敲轉隊首轟達陣千安，攜手大物新秀曾聖安的生涯首安，率隊以11：3擊敗富邦悍將，狂掃隊史首見的開季4連勝，穩居聯盟龍頭。

味全在1局下靠李凱威四壞、陳子豪觸身攻佔一二壘，郭嚴文擊出適時安打送回1分，先馳得點；2局下，郭天信在2出局攻佔二、三壘有人擊出2分打點的適時安打，朱育賢補上生涯第999安，龍軍單局攻下3分大局。

3局下，郭天信再敲適時安打追加1分；4局下，曾聖安敲出右外野方向深遠安打，生涯第9打數終於敲出首安，送回1分；5局下，朱育賢轟出轉隊首轟，達陣生涯千安，味全球團特別找來他的孩子，在朱育賢回休息室後合照，舉行小型慶祝儀式。

味全球團透露朱育賢的千安球打到右外野方向的烤肉席，是16位來自新竹的球迷朋友，球團前去交涉，球迷希望獲得16顆朱育賢的簽名球和合照，最終順利達成協議，拿回「朱哥」的簽名球。

富邦先發李東洺本季初先發，僅投1.2局就被敲4支安打，狂送3次四壞，失掉4分退場，左投藍愷青踩不住煞車，2局又送3次四壞，被敲4安，失掉3分，前4局就以0：7大幅落後味全龍，一度落後多達9分，打線到8局上才破蛋，最終仍無力追分，吞下敗仗。

味全先發伍鐸今晚本季初登板繳出6局無失分好投，勇奪本季首勝，而龍隊也打破1990、92年開季5戰拿4勝的隊史最速紀錄，至今仍是聯盟唯一沒有敗仗的球隊。

郭天信。（記者林正堃攝）郭天信。（記者林正堃攝）

曾聖安。（記者林正堃攝）曾聖安。（記者林正堃攝）

伍鐸。（記者林正堃攝）伍鐸。（記者林正堃攝）

李東洺。（記者林正堃攝）李東洺。（記者林正堃攝）

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