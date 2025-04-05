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中職》和林智平險爆衝突 張肇元透過公關回應了

2025/04/05 19:23

林智平8局上遭三振，不滿台鋼捕手張肇元「吼」了一聲，兩人互相叫囂，林智平要衝上前理論遭主審裁判擋下，樂天桃猿差點清空板凳。（記者李惠洲攝）林智平8局上遭三振，不滿台鋼捕手張肇元「吼」了一聲，兩人互相叫囂，林智平要衝上前理論遭主審裁判擋下，樂天桃猿差點清空板凳。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹今以4：2擊敗樂天桃猿，但在搶下2連勝的過程中卻一度雙方氣氛緊張，8局上當樂天5棒林智平遭三振時，似乎因台鋼捕手張肇元當下亢奮的情緒和喊聲而不滿，兩人還有些言語交換；賽後張肇元並未受訪，只透過公關表示：「當下處於很亢奮的狀態，沒有說什麼，也沒有要針對誰。」

台鋼開賽前兩局就搶下3：0領先，且在7局下再添1分保險分，而8局上樂天終於展開反攻，1棒陳晨威率先敲安上壘後，2棒隊長林立轟出一發兩分砲。挨轟的台鋼後援投手張誠恩再對3棒林子偉投出保送，但台鋼喊暫停後他仍續投，結果順利三振掉林泓育搶下第2個出局數，再面對林智平時用了7顆球讓打者站著被三振。

在張誠恩化解8局危機後，張肇元顯得相當振奮，只是林智平似乎不滿他朝自己喊聲，氣氛一度緊張，而樂天總教練古久保健二也走出休息室安撫林智平。張肇元在贏球後走回休息室時，對媒體詢問他講了什麼時，只迅速回應「沒有」，後來則透過公關表示當下就是處於很亢奮的狀態，沒有講什麼，且重點並未針對誰。

林智平8局上遭三振，不滿台鋼捕手張肇元「吼」了一聲，兩人互相叫囂，林智平要衝上前理論遭主審裁判擋下，樂天桃猿差點清空板凳。（記者李惠洲攝）林智平8局上遭三振，不滿台鋼捕手張肇元「吼」了一聲，兩人互相叫囂，林智平要衝上前理論遭主審裁判擋下，樂天桃猿差點清空板凳。（記者李惠洲攝）

林智平8局上遭三振，不滿台鋼捕手張肇元「吼」了一聲，兩人互相叫囂，林智平要衝上前理論遭主審裁判擋下，樂天桃猿差點清空板凳。（記者李惠洲攝）林智平8局上遭三振，不滿台鋼捕手張肇元「吼」了一聲，兩人互相叫囂，林智平要衝上前理論遭主審裁判擋下，樂天桃猿差點清空板凳。（記者李惠洲攝）

林智平8局上遭三振，不滿台鋼捕手張肇元「吼」了一聲，兩人互相叫囂，林智平要衝上前理論遭主審裁判擋下，樂天桃猿差點清空板凳。（記者李惠洲攝）林智平8局上遭三振，不滿台鋼捕手張肇元「吼」了一聲，兩人互相叫囂，林智平要衝上前理論遭主審裁判擋下，樂天桃猿差點清空板凳。（記者李惠洲攝）

林智平8局上遭三振，不滿台鋼捕手張肇元「吼」了一聲，兩人互相叫囂，林智平要衝上前理論遭主審裁判擋下，樂天桃猿差點清空板凳。（記者李惠洲攝）林智平8局上遭三振，不滿台鋼捕手張肇元「吼」了一聲，兩人互相叫囂，林智平要衝上前理論遭主審裁判擋下，樂天桃猿差點清空板凳。（記者李惠洲攝）

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