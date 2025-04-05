PLG》激戰至延長賽險釀大場面！艾賽亞轟生涯新高45分白搭 鋼鐵人不敵獵鷹

鋼鐵人艾賽亞。（PLG提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕高雄鋼鐵人今在主場迎戰台南台鋼獵鷹，雖然艾賽亞砍下生涯新高45分，不過球隊仍在延長賽以104：107不敵獵鷹，無緣2連勝。

鋼鐵人上半場靠艾賽亞貢獻17分，打完前兩節取得45：39領先，本季對戰鋼鐵人還沒輸過的獵鷹，易籃後由飛雷神單節獨攬13分，在末節開始前追到66：66。

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兩隊末節持續你來我往，獵鷹在白薩、李允傑輪流輸出下一度將領先擴大至9分，最後1分13秒艾賽亞2罰1中，馬克斯搶到進攻籃板，陶德外線破網，讓鋼鐵人再度燃起希望。

接著谷毛唯嘉發生失誤，高偉綸抄截後快攻得手完成3分打，鋼鐵人追到2分差，雖然鉑金接下來2罰俱中，但艾賽亞關鍵時刻再度跳出來連拿4分，倒數18秒鋼鐵人追到92：92，獵鷹翟蒙操刀最後一擊遭到嚴防，最後外線倉促出手，雙方加班再戰。

獵鷹在延長賽靠飛雷神、谷毛唯嘉開火取得優勢，鋼鐵人則持續靠艾賽亞得手緊咬比分，飛雷神雖然在最後關鍵時刻2罰都僅1中，但最後3秒落後3分的鋼鐵人由陶德在外線操刀最後一擊球彈框而出，無緣扳平比數，陶德未能進球後，還與先前在場上就不斷言語交換的獵鷹洋將鉑金起口角，雙方團隊連忙上前制止，以防衝突擴大。

飛雷神貢獻獵鷹全隊最高31分，另有7籃板、6助攻，翟蒙18分、13籃板，本土最佳是谷毛唯嘉的15分。

艾賽亞攻下45分再度刷新個人單場得分紀錄，喬迪17分、19籃板，高偉綸貢獻13分、6籃板。

獵鷹飛雷神。（PLG提供）

鋼鐵人喬迪。（PLG提供）

獵鷹谷毛唯嘉。（PLG提供）

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