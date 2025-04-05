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中職》「不知能堅持這麼久」 朱育賢想做1件事給小朋友看

2025/04/05 21:55

朱育賢達成生涯千安里程碑。（記者林正堃攝）朱育賢達成生涯千安里程碑。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍用4800萬台幣重金挖角的「酒窩大砲」朱育賢今晚用陽春砲達陣生涯千安，率隊以11：3打爆富邦悍將。「朱哥」開季連續4場都敲安，有3戰貢獻打點，更成為繼張志豪後、史上第2位用全壘打寫千安紀錄的打者。

這一轟，令朱育賢想起一路從Lamigo、樂天到味全的點滴，細數著提拔他的所有總教練，甚至是過往猿迷的支持。

「不好意思，今天話比較多！」朱育賢達陣千安後情緒湧上心頭，坦言當初以資歷不顯赫的選秀第7輪進職棒，不知道能堅持這麼久，「沒有洪總、曾總9年的叮嚀，以及葉總給我的空間，我沒辦法打到這一刻，這是我人生很不一樣的1天。」

龍隊在天母球場5連戰，朱育賢的老婆和2個小孩場場都在，就為了目睹歷史的一夜，球團也以16顆朱育賢簽名球和合照跟接到紀念球的球迷交換，讓「朱哥」相當感激。他說，也許在別人眼中只是一顆球，對選手來說是無法想像的美好回憶。

朱育賢進龍隊後快速適應，他歸功隊上年輕選手充滿活力，讓他想起初入職棒的初衷，並舉例像是同場生涯首安出爐的曾聖安，「看他揮出首安感覺很享受，表現不好就會自責，這都職棒的必經之路。」

從「七輪珍珠」到史上第18位千安百轟的球星，朱育賢深感有許多小朋友以他們為榜樣，希望能把自己的角色扮演好，讓他們知道環境越來越好，只要努力就有機會，甚至有所回報。

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