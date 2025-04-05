中職》更戲劇性！王威晨以再見安打完成生涯千安

王威晨生涯千安是再見安打。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟和統一獅隊今鏖戰到本季首場延長賽，兄弟隊長王威晨賽前差3安打生涯千安，今用再見安打完成生涯千安，幫助球隊4:3贏球。連同稍早味全龍朱育賢用陽春彈達成千安，同日有兩人達成千安也是中職首見。

首局獅隊就靠隊長陳傑憲右外野方向陽春砲，狙擊兄弟新洋投黃博多，這也是陳傑憲本季首轟、生涯第1100支安打。

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2局上，黃博多連續3次三振；2局下，梅賽斯單局2保送付出代價，高宇杰擊出二壘打，兄弟取得領先。

5局上，獅隊陳聖平、陳重羽連續安打，該半局再靠邱智呈安打追平。不過，5局下兄弟又有攻勢，賽前距離生涯千安差3支安打的王威晨，繼首局敲安後，5局又在得點圈有人狀況下擊出超前分安打。

5局下，岳東華敲安，高宇杰犧牲觸擊成功，送跑者上二壘，張志豪遭到梅賽斯三振，宋晟睿擊出三壘方向滾地球，潘傑楷傳給一壘手林子豪，一壘審判決林子豪接球時腳離壘，形成一三壘有人，獅隊提出電視重播輔助判決，維持原判。梅賽斯重新登板面對下一棒王威晨，遭王威晨擊出中外野方向安打，兄弟打破平手僵局，打完5局暫時領先。

6上，黃博多保送林安可後，林子豪強勁平飛球打穿一壘手陳俊秀手套，形成安打，陳聖平接著敲安，造成滿壘。陳重羽高飛犧牲打，獅隊再次追平。

兩位洋投各自以6局失3分優質先發之姿退場，牛棚決勝負狀況下，雙方鏖戰到9局前仍是平手。

9局上，呂彥青登板，2出局後面對邱智呈投出保送，隨後因腰部不適傷退。江忠城接手，面對蘇智傑、陳傑憲投出保送，造成滿壘。兄弟換上新秀陳冠穎接替，讓林安可擊出內野飛球出局，陳冠穎在觀眾歡呼下退場。9下，兄弟面對邱浩鈞無功而返，雙方進入本季首場延長賽。

突破僵局制10上，陳冠穎續投，保送潘傑楷造成一二壘有人，林子豪雙殺打，陳冠穎接著解決陳聖平，力保不失分；10下，高宇杰高飛球，二壘跑者搶攻三壘，張志豪被故意保送，代打許基宏也在張志豪進壘後被故意保送，此前千安M1的王威晨，再見安打完成生涯千安。

王威晨生涯千安是再見安打。（記者廖耀東攝）

王威晨生涯千安是再見安打。（記者廖耀東攝）

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