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MLB》「有80％球迷想看他失敗」 美媒期待朗希對戰費城人被打爆

2025/04/06 06:45

佐佐木朗希。（資料照，美聯社）佐佐木朗希。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇23歲「令和怪物」佐佐木朗希前兩場先發都表現不佳，控球大暴走，今天作客挑戰費城人。不過，美媒認為費城球迷向來以剽悍聞名，在市民銀行球場登板對於佐佐木朗希是「重大的考驗」。

佐佐木朗希在3月19日東京海外開幕系列賽對戰小熊迎來大聯盟首秀，前3球都飆破100英哩，同時也三振掉日本前輩鈴木誠也，大聯盟生涯首K進帳。但2、3兩局控球失準，還在滿壘時投出保送失分，最終只投了3局，56球中只有25顆好球，被敲1安，送出5次保送與3次三振，失掉1分。

佐佐木朗希第2場先發則是對決老虎，控球依舊不理想，先發只投了1.2局，用61球有32顆好球，被敲出3支安打，投出4次保送與2次三振，失掉2分都是責失，前兩場合計4.2局就投出9次四壞保送，另送出5K，被敲4支安打，失掉3分責失，防禦率高達5.79。

美國媒體「Jomboy Media」的Podcast節目「Chris Rose Rotation」討論佐佐木朗希的第3度登板，主持人羅斯（Chris Rose）和前大聯盟球員普魯夫（Trevor Plouffe）都認為很多球迷都希望看到佐佐木朗希被打爆。

普魯夫表示，費城球迷大概還記得佐佐木朗希上次登板快落淚的樣子，這個週末（費城主場）氣氛一定會很瘋狂，這對他來說絕對是一場嚴格的考驗。普魯夫也調侃道，雖然自己希望佐佐木朗希能繳出好投，但在費城被打爆，對觀眾來說可能更加有娛樂性，「我這個人實在是太壞了！」

羅斯認為應該會有很多人想到他踢到鐵板，坦言至少會有80％以上的球迷期待看到佐佐木朗希被費城人打爆的場景。

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