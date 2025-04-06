MLB》找回控球！佐佐木朗希4局飆4K失1分 道奇力克費城人討回顏面

佐佐木朗希。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨天被費城人斬斷開季8連勝的道奇，今天繼續在客場作戰，「令和怪物」佐佐木朗希擺脫大聯盟生涯前2戰控球不穩的狀況，今天主投4局飆出4次三振只失1分，終場道奇也以3：1獲勝，追平系列賽。

休季入札以小聯盟合約加盟道奇的佐佐木朗希備受棒壇期待，但他的前2場登板表現都不盡理想，特別是控球始終無法穩定，讓他合計4.2局就投出9次四壞保送，另送出5K，被敲4支安打，失掉3分責失，防禦率高達5.79。

請繼續往下閱讀...

今天迎來第3場先發對決國東強權費城人，佐佐木朗希開賽就接連被史瓦伯（Kyle Schwarber）與透納（Trea Turner）敲安並攻佔二、三壘，但朗希並未因此再度崩盤，先三振掉哈波（Bryce Harper）後讓波姆（Alec Bohm）擊出滾地出局掉1分，接著再解決凱普勒（Max Kepler），並未再讓失分擴大。

度過1局下危機後，朗希進入狀況，之後3局都沒有再被費城人敲出安打，僅於4局下投出1次四壞保送。不過續投5局下又遇到亂流，投出保送後被敲安退場，所幸接手的左投班達（Anthony Banda）順利解圍沒有失分。佐佐木朗希今天投4局用68球有41顆好球，被敲3安，投出4次三振與2次保送，失掉1分，防禦率4.15。

道奇此役2局下靠著赫南德茲（Kike Hernandez）2分砲，本季第3轟也是第3安逆轉費城人；6局上康佛托（Michael Conforto）再補上一發陽春砲添加保險分，加上牛棚守成，道奇終場3：1擊敗費城人。日本巨星大谷翔平今天3打數繳白卷，僅選到1保送，吞1K，賽後打擊率0.297，攻擊指數0.990。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法