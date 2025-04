MLB》狂！第9棒逆轉轟+雙響砲打爆海盜 洋基8戰25轟刷新紀錄

葛里遜。(路透)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基金手套外野手葛里遜(Trent Grisham)今日埋伏在第9棒敲出雙響砲,率隊以10:4打爆海盜。條紋軍開季8戰炸出25轟,持續刷新大聯盟紀錄。

洋基在2上靠威爾斯(Austin Wells)適時安打先馳得點,第3局葛里遜敲出中右外野陽春砲,幫助球隊再添1分,洋基前3局打完握有2:0領先。不過海盜反撲來得很快,在4下點燃攻勢回敬4分大局,一舉超前比數。

陷入落後的洋基在5上展現驚人火力,「火星人」多明格茲(Jasson Domínguez)和培拉薩(Oswald Peraza)接連敲安,接著葛里遜炸出左外野逆轉3分彈、單場雙響砲,條紋軍攻勢還沒結束,後續在滿壘情況下,沃爾普(Anthony Volpe)掃出清壘長打,洋基單局鯨吞6分,成功奠定勝基。

洋基在8、9局又各添1分,終場以6分之差痛宰海盜,摘下3連勝。洋基全場掃出14支安打,葛里遜雙響砲貢獻4打點,沃爾普雙安3打點,高德施密特(Paul Goldschmidt)繳出3安猛打賞。

洋基先發投手史卓曼(Marcus Stroman)4局掉4分無關勝敗,送出3次三振,也出現3保送,賽後防禦率為7.27。

Trent Grisham pokes this one the opposite way for his second home run of the day! pic.twitter.com/LMmA3y5HgT