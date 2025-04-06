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MLB》狂！第9棒逆轉轟+雙響砲打爆海盜 洋基8戰25轟刷新紀錄

2025/04/06 07:40

葛里遜。（路透）葛里遜。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基金手套外野手葛里遜（Trent Grisham）今日埋伏在第9棒敲出雙響砲，率隊以10：4打爆海盜。條紋軍開季8戰炸出25轟，持續刷新大聯盟紀錄。

洋基在2上靠威爾斯（Austin Wells）適時安打先馳得點，第3局葛里遜敲出中右外野陽春砲，幫助球隊再添1分，洋基前3局打完握有2：0領先。不過海盜反撲來得很快，在4下點燃攻勢回敬4分大局，一舉超前比數。

陷入落後的洋基在5上展現驚人火力，「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）和培拉薩（Oswald Peraza）接連敲安，接著葛里遜炸出左外野逆轉3分彈、單場雙響砲，條紋軍攻勢還沒結束，後續在滿壘情況下，沃爾普（Anthony Volpe）掃出清壘長打，洋基單局鯨吞6分，成功奠定勝基。

洋基在8、9局又各添1分，終場以6分之差痛宰海盜，摘下3連勝。洋基全場掃出14支安打，葛里遜雙響砲貢獻4打點，沃爾普雙安3打點，高德施密特（Paul Goldschmidt）繳出3安猛打賞。

洋基先發投手史卓曼（Marcus Stroman）4局掉4分無關勝敗，送出3次三振，也出現3保送，賽後防禦率為7.27。

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