中職》衝突後透過公關回「沒說什麼」 張肇元深夜致歉、林智平也發聲

林智平8局上遭三振，不滿台鋼捕手張肇元「吼」了一聲，兩人互相叫囂，林智平要衝上前理論遭主審裁判擋下，樂天桃猿差點清空板凳。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心/綜合報導〕台鋼雄鷹捕手張肇元昨天在比賽中與樂天桃猿老將林智平產生言語交換，雖然賽後張肇元僅透過公關回應「沒有說什麼」，但在昨日深夜，張肇元還是回過頭選擇發文致歉。

當時8局上林智平遭到張誠恩三振化解危機，張肇元顯得相當振奮，只是林智平似乎不滿他朝自己喊聲，氣氛一度緊張。張肇元在贏球後走回休息室時，對媒體詢問他講了什麼時，只迅速回應「沒有」，後來則透過公關表示當下就是處於很亢奮的狀態，沒有講什麼，且重點並未針對誰。

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不過事發過後，張肇元仍選擇在深夜於個人Instagram限時動態發文致歉：「今天在高張力的比賽下一時情緒高漲，造成隊友和對手的困擾我感到很抱歉。職棒比賽也有很多小朋友在看，我不小心做了不好的示範也是我需要反省的地方。所有的指教都會虛心受教，，並且提升自己的抗壓力，學習成為一位更好的球員。」

而林智平也同樣在深夜透過臉書粉絲團發聲：「當年我自己也有對林宗男學長有不禮貌的地方，看到他跟他打招呼內心面還是有些疙瘩！但在高張力的比賽絕對會有情緒跟激情，比賽時也會讓一個人變得不一樣。兩隊都很想贏得比賽，不論技術或氣勢，誰都很想要佔上風，誰都不想輸！我很享受棒球讓今天所發生的一切！加油我們。」

張肇元發文致歉。（取自張肇元IG限動）

林智平透過臉書粉絲團發聲。（取自林智平臉書粉絲團）

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