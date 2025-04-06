MLB》日職MVP菅野智之奪大聯盟首勝破名將紀錄！金鶯教頭也大讚

菅野智之。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯與皇家3連戰第2戰，前日職巨人軍MVP得主菅野智之迎來大聯盟生涯第2場先發，主投5.1局僅失1分，在隊友8分火力支援下收下生涯首勝，金鶯也以8：1擊敗皇家追平系列賽。

菅野智之初登板是面對藍鳥，先發4局失2分退場吞敗。今天在客場對決皇家，菅野智之前3局接連解決8位打者，直到3局下2出局後才被敲安並投出保送，但仍順利解圍。5局下又遭遇無人出局一、二壘有人危機，但菅野依舊沉著應對連抓3出局，力保不失。

請繼續往下閱讀...

菅野續投6局下，此時金鶯已經以6：0大幅領先，不過遭到首名打者小惠特（Bobby Witt Jr.）扛出陽春砲，之後又被敲安還投出觸身球，菅野在這時也被換下場。所幸接替登場的貝克（Bryan Baker）也化解危機，讓菅野取得勝投資格。

最終金鶯輕取皇家，菅野智之也奪下大聯盟生涯首勝。今天他主投5.1局用89球有59顆好球，被敲5安失1分，飆出4次三振，四壞、觸身保送各1，防禦率2.89。根據日媒《Sponichi Annex》指出，菅野以35歲5個月的年紀，成為日本投手史上最年長奪下大聯盟首場先發勝，打破上原浩治的34歲0個月紀錄。

賽後金鶯總教練海德（Brandon Hyde）也稱讚菅野：「他今天能在各種球數下運用各種球路，成功擾亂打者節奏，真的投得很棒，讓人感到安心。他今天看起來很冷靜，看起來放鬆許多，我想他已經擺脫初登板時的壓力，今天也展現出真正的實力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法