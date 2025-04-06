MLB》佐佐木朗希自曝找回控球關鍵！談「只用2種球路」壓制費城人

佐佐木朗希。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希今天對決費城人，繳出4局4K失1分的投球內容，相比大聯盟生涯前2戰的表現出色許多，尤其是控球部分，賽後朗希也透露自己找回控球準心的關鍵。

佐佐木朗希表示，自己今天找到之前表現不佳、導致控球不穩的原因，進而修正之後的結果也還不錯。他進一步透露，自己是在幾天前的牛棚練投時，在投球過程中找到靈感，認為「應該這樣做會更好」，之後整體狀況就越來越穩定。

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談到今天控球好的原因，朗希認為這跟技術層面有關，當技術調整到位，心理狀態自然也會更穩定。他也自認今天的投球動作和上一場比賽真的有差，上一次投球就算真的很想投進好球帶，卻怎樣都做不到。

至於具體的修正重點，朗希表示：「應該是下半身的運用方式與意識。」他分析自己之前投球時的前導腳，腳尖有點太過於往身體，也就是內側方向踏，「雖然看起來沒太大變化，但自己很有感受，也覺得帶來很大幫助，希望下次也能照這樣投。」

另外，朗希今天投68球中有35顆四縫線速球（最快球速98.1英哩，均速96.9英哩）與28顆指叉球，滑球只有5顆。談到自己今天幾乎不投滑球，朗希表示：「今天速球和指叉球狀況很好，所以基本上就以這兩個球種為主軸。當然未來還是有需要依靠滑球的時候，但今天我覺得自己可以用兩個球路去應戰。」

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