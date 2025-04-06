MLB》沒讓佐佐木朗希投完5局拚生涯首勝！道奇主帥解釋換投原因

佐佐木朗希。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本新星佐佐木朗希今天找回控球，面對費城人繳出4局4K失1分好投，不過5局下遇到危機，總教練羅伯斯（Dave Roberts）選擇當機立斷換投，讓佐佐木朗希無緣力拚大聯盟生涯首勝，賽後羅伯斯也解釋原因。

佐佐木朗希投完前4局只被費城人敲出2支安打失1分，中間還一度連續讓13名打者沒敲出安打（包含1次四壞保送）。然而續投5局下先保送又被敲安，總教練羅伯斯此時也決定將只用了68球的佐佐木朗希換下，派出左投班達（Anthony Banda），他也順利拆彈。

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羅伯斯賽後解釋，他認為佐佐木朗希已經無法再繼續投下去，「他才在大聯盟投不到5局（前2次登板合計4.2局），以一個剛來大聯盟的新秀來說，他今天能維持球隊領先直到退場，是一個很好的結果，也對下次登板有益。我認為他在場上已經盡全力，也確實做好該做的事。」

「今天我們知道他已經能撐到第5局，下一次應該可以讓他投到80球。」對於朗希今天的表現，羅伯斯也稱讚：「我認為他調整得很不錯，能更穩定投出好球，不管是速球或指叉，揮空也很多，即使被打出去也都是軟弱的擊球。」

對於如何撐完5局，朗希賽後表示，自己不覺得投出保送是壞事，而是積極對決下的結果。今天自己的變化球也能投到理想位置，面對許多打者也只被擊出沒太多殺傷力的球，如果能繼續保持，自然就能投更長局數。

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