晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》沒讓佐佐木朗希投完5局拚生涯首勝！道奇主帥解釋換投原因

2025/04/06 09:11

佐佐木朗希。（法新社）佐佐木朗希。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本新星佐佐木朗希今天找回控球，面對費城人繳出4局4K失1分好投，不過5局下遇到危機，總教練羅伯斯（Dave Roberts）選擇當機立斷換投，讓佐佐木朗希無緣力拚大聯盟生涯首勝，賽後羅伯斯也解釋原因。

佐佐木朗希投完前4局只被費城人敲出2支安打失1分，中間還一度連續讓13名打者沒敲出安打（包含1次四壞保送）。然而續投5局下先保送又被敲安，總教練羅伯斯此時也決定將只用了68球的佐佐木朗希換下，派出左投班達（Anthony Banda），他也順利拆彈。

羅伯斯賽後解釋，他認為佐佐木朗希已經無法再繼續投下去，「他才在大聯盟投不到5局（前2次登板合計4.2局），以一個剛來大聯盟的新秀來說，他今天能維持球隊領先直到退場，是一個很好的結果，也對下次登板有益。我認為他在場上已經盡全力，也確實做好該做的事。」

「今天我們知道他已經能撐到第5局，下一次應該可以讓他投到80球。」對於朗希今天的表現，羅伯斯也稱讚：「我認為他調整得很不錯，能更穩定投出好球，不管是速球或指叉，揮空也很多，即使被打出去也都是軟弱的擊球。」

對於如何撐完5局，朗希賽後表示，自己不覺得投出保送是壞事，而是積極對決下的結果。今天自己的變化球也能投到理想位置，面對許多打者也只被擊出沒太多殺傷力的球，如果能繼續保持，自然就能投更長局數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中