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MLB》道奇重砲大讚佐佐木朗希「魔球」！費城人強打看好成頂尖強投

2025/04/06 09:27

佐佐木朗希。（路透）佐佐木朗希。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本新星投手佐佐木朗希今天先發對費城人，繳出4局4K失1分的好投，特別是他的指叉球，讓道奇明星三壘手馬恩西（Max Muncy），以及費城人明星強打透納（Trea Turner）都大力稱讚。

佐佐木朗希今天投68球中有35顆四縫線速球（最快球速98.1英哩，均速96.9英哩）與28顆指叉球，滑球只有5顆。而對於朗希的「魔球」指叉，隊友馬恩西大讚：「從三壘看過去，他的指叉球像是葛拉斯諾（Tyler Glasnow）一樣，從側面看，那球的變化方式很像曲球。」

朗希在首局失掉1分後，就沒有再丟掉任何分數。馬恩西表示：「我注意到他投完第一局後進行了一些調整，看得出來他相信自己有資格站在這裡投球。他第一局和之後的投球內容完全不一樣，從第二局開始，才是我們原本期待看到的樣子，他投得真的很棒。」

費城人好手透納也稱讚朗希，「他是個好投手，指叉球很奇特，速球、滑球也都很不錯，運動能力也很好。」而儘管前一天才對決過山本由伸的指叉球，透納還是認為朗希的指叉球相當獨特，「我認為他的未來非常光明。」

透納分析朗希與山本的指叉球不同之處，「山本的球速快很多，大約有93英哩，朗希大概只有86英哩。不過兩人的指叉球，進壘時都很像速球的軌跡，但最後會突然下墜，只是出手角度略有不同，朗希身高比較高。」

透納還補充：「我們常說希望能和最強選手對決，像克蕭（Clayton Kershaw）、惠勒（Zack Wheeler）那樣的投手，因為那可以成為衡量自己實力的標準。所以我很喜歡和頂尖投手對決，而朗希未來有機會成為那樣的投手。」

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