MLB》比肩洋基傳奇守護神！ 道奇明星終結者創暌違22年稀有奇景

〔體育中心/綜合報導〕道奇明星終結者史考特(Tanner Scott)今日「僅用3球」就摘下救援成功,締造大聯盟罕見紀錄。

史考特今在9下登板,投出第一球就被費城人強打哈波(Bryce Harper)敲安,接著波姆(Alec Bohm)也抓第一球攻擊形成雙殺,下一棒凱普勒(Max Kepler)同樣「一球死」,史考特今日相當省力,只投3球就打卡下班,進帳本季第3次救援成功。

根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,自1988年開始計算用球數以來,史考特是第5位面對3名打者僅用3球奪救援成功的投手。

上一次有投手締造這項紀錄,已經要追溯至2003年美國時間6月15日,由洋基傳奇守護神李維拉(Mariano Rivera)所創下。

