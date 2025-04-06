MLB》比肩洋基傳奇守護神！ 道奇明星終結者創暌違22年稀有奇景

史考特。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇明星終結者史考特（Tanner Scott）今日「僅用3球」就摘下救援成功，締造大聯盟罕見紀錄。

史考特今在9下登板，投出第一球就被費城人強打哈波（Bryce Harper）敲安，接著波姆（Alec Bohm）也抓第一球攻擊形成雙殺，下一棒凱普勒（Max Kepler）同樣「一球死」，史考特今日相當省力，只投3球就打卡下班，進帳本季第3次救援成功。

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根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自1988年開始計算用球數以來，史考特是第5位面對3名打者僅用3球奪救援成功的投手。

上一次有投手締造這項紀錄，已經要追溯至2003年美國時間6月15日，由洋基傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）所創下。

Tanner Scott is the 5th pitcher with a 3-pitch save while facing 3 batters since pitch counts have been tracked （1988）, joining:



6/15/03 Mariano Rivera

5/8/94 Steve Reed

6/15/93 Duane Ward

10/2/92 Barry Jones https://t.co/6RVlCCrSTX — Sarah Langs （@SlangsOnSports） April 5, 2025

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