MLB》台美混血好手費爾柴德本季首安就是長打！勇士才剛止敗又輸了

費爾柴德（右）。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天持續在主場對決馬林魚，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）在比賽後段代打敲出本季首安，然而昨天剛止住開季7連敗的斧頭幫，最終仍以0：4遭馬林魚完封，吞下本季第8敗。

馬林魚開賽就靠著米爾維斯（Matt Mervis）2分砲先馳得點，4局上希克斯（Liam Hicks）又敲出帶有打點的適時安打，7局上米爾維斯又開轟，上演單場雙響砲。而馬林魚在8局上打完，以4：0領先勇士。

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8局下勇士進攻，派出開季前從紅人交易過來的費爾柴德代打，他鎖定第一顆失投滑球果斷出棒，敲出左外野深遠飛球，擊球初速100.4英哩，形成三壘安打，本季首安出爐。然而勇士再度陷入貧打，連3棒都無法送回「費仔」，吞下2次三振。

勇士9局下最後反攻，首名打者歐森（Matt Olson）選到四壞保送上壘，但接下來勇士打線依舊沒辦法建功，最終在主場遭到馬林魚完封。好不容易昨天止住開季7連敗，如今又吞下本季第8敗，持續穩坐大聯盟爐主。

29歲的費爾柴德今年春訓表現低迷，21場比賽38打數只敲5安、2打點，打擊三圍僅0.132/.233/.184，攻擊指數0.417。日前被紅人DFA後交易來到勇士，今天終於敲出本季首安，目前出賽5場5打數1安打，打擊率0.200，攻擊指數0.600。

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