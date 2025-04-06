晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》台美混血好手費爾柴德本季首安就是長打！勇士才剛止敗又輸了

2025/04/06 09:53

費爾柴德（右）。（資料照）費爾柴德（右）。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天持續在主場對決馬林魚，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）在比賽後段代打敲出本季首安，然而昨天剛止住開季7連敗的斧頭幫，最終仍以0：4遭馬林魚完封，吞下本季第8敗。

馬林魚開賽就靠著米爾維斯（Matt Mervis）2分砲先馳得點，4局上希克斯（Liam Hicks）又敲出帶有打點的適時安打，7局上米爾維斯又開轟，上演單場雙響砲。而馬林魚在8局上打完，以4：0領先勇士。

8局下勇士進攻，派出開季前從紅人交易過來的費爾柴德代打，他鎖定第一顆失投滑球果斷出棒，敲出左外野深遠飛球，擊球初速100.4英哩，形成三壘安打，本季首安出爐。然而勇士再度陷入貧打，連3棒都無法送回「費仔」，吞下2次三振。

勇士9局下最後反攻，首名打者歐森（Matt Olson）選到四壞保送上壘，但接下來勇士打線依舊沒辦法建功，最終在主場遭到馬林魚完封。好不容易昨天止住開季7連敗，如今又吞下本季第8敗，持續穩坐大聯盟爐主。

29歲的費爾柴德今年春訓表現低迷，21場比賽38打數只敲5安、2打點，打擊三圍僅0.132/.233/.184，攻擊指數0.417。日前被紅人DFA後交易來到勇士，今天終於敲出本季首安，目前出賽5場5打數1安打，打擊率0.200，攻擊指數0.600。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中