MLB》最速158KM！「地表最強投」丟4分只有3K 寫相隔2150天紀錄

德葛隆。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵「地表最強投」德葛隆（Jacob deGrom）今天迎來本季第2次登板，面對光芒先發5.2局丟4分，有3次三振，無關勝敗。

遊騎兵打線首局就敲2轟給予4分火力支援，德葛隆前2局沒掉分，3上速球被洛爾（Brandon Lowe）狙擊掃出陽春砲，本季首度失分。

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德葛隆投完前5局只失1分，但第6局續投遇亂流，1出局後先被德盧卡（Jonny DeLuca）敲安，接著挨阿蘭達（Jonathan Aranda）2分砲，隨後解決簡森（Danny Jansen）抓下第2個出局數，但又被下一棒米斯納（Kameron Misner）掃出長打，這時球隊決定換投。

接替的投手韋伯（Jacob Webb）未能止血，一上場就被敲出二壘安打，讓米斯納跑回分數，失分算在德葛隆身上。兩隊前6局打完戰成4：4平手，遊騎兵7下靠著朗福德（Wyatt Langford）夯出致勝2分砲，終場以6：4拿下勝利。

德葛隆今日主投5.2局，用球數82球、最快球速98.3英哩（約158公里），被敲8支安打、包括挨2轟，失4分責失，送出3K，賽後防禦率為3.38。美媒指出，這是自2019年美國時間5月17日以來，德葛隆首次掉至少4分且三振數少於5次。

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