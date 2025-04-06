MLB》頂替洋基MVP強打夯雙響砲！金手套外野回憶去年低潮吐心聲

葛里遜。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天以10：4大勝海盜，擔任第9棒的2屆金手套外野手葛里遜（Trent Grisham）上演雙響砲，單場灌進4分打點，成為球隊獲勝重要功臣。賽後談起去年的低潮，葛里遜也吐露心聲。

28歲的葛里遜去年透過交易，跟著索托（Juan Soto）從教士轉戰洋基，不過葛里遜上季上場機會不多，表現也不佳，只出賽76場 （52場先發），打擊三圍僅.190/.290/.385，攻擊指數0.675。

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今天葛里遜頂替因背部緊繃連續缺陣2場的MVP強打貝林傑（Cody Bellinger）先發，埋伏在第9棒，3局上先敲出中外野方向陽春砲，5局上在球隊落後時，又轟出逆轉3分打點全壘打，上演單場雙響砲。本季葛里遜相當火燙，17打數猛敲8安，打擊三圍高達.471/.571/1.059，攻擊指數1.630。

回想起去年的低潮，葛里遜坦言：「去年是一次學習的經歷，我以前從未經歷過那樣的狀況。進入今年球季，我知道自己會面對什麼挑戰，所以我在心理建設上做很足，也盡量去學習更多東西。」葛里遜說，自己把每天都當作先發來看待。

今天的洋基先發投手史卓曼（Marcus Storman）稱讚葛里遜：「他是每天都能上場的球員，我覺得人們有時會忘記這點。他現在表現真的很棒，這是訓練的成果。」總教練布恩（Aaron Boone）也表示，葛里遜能掌握自己的好球帶，今年有望獲得比去年更多上場機會。

儘管索托轉戰大都會，洋基主力外野目前還有多明格茲（Jasson Domínguez）、貝林傑與賈吉（Aaron Judge）卡位，葛里遜仍在板凳席爭取機會，「我始終保持著良好的心理狀態，我只想活在當下，繼續努力向前。」

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