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籃球》聲援剴剴！勇士助教梁兆亘自製T恤發聲 張耕淯等球員也支持

2025/04/06 10:19

勇士助教梁兆亘自製T恤為「剴剴案」發聲。（梁兆亘提供）勇士助教梁兆亘自製T恤為「剴剴案」發聲。（梁兆亘提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕震驚全台的「剴剴案」日前開庭，引發不少台灣民眾的重視，自發性地上街頭表達訴求。富邦勇士助理教練梁兆亘（Aven）主動為這件事情發聲，他自發性地印製相關T恤也親自到活動現場參與，目前有不少台籃球星表達支持，台北台新戰神球員張耕淯已率先穿上這件衣服，傳達理念。

「剴剴案」日前開庭，不少民眾上街頭表達訴求，希望相關單位正視法規制度，避免兒童受到虐待。台灣職籃當中已有不少球星、教練等都已為人父，對於這項議題也相當關注。

勇士助教梁兆亘日前親自到台北地院場外和民眾一起表達訴求，希望為台灣兒少保護議題站出來，他更自發性地印製相關T恤，全數採非營利性質，獲得不少球星支持，已經有不少人主動出面力挺，預計近期都會穿上這件衣服現身，希望用自身力量來影響社會。

梁兆亘說：「我自己不是球星或名人，但我想為這議題盡一份心力。」他透露，很感謝印刷廠老闆支持，當他知道這個想法時，願意無償免費印製衣服，「在我的想法中，職業運動員、教練和相關從業人員除了把球打好以外，還得負起很多社會責任，很多時候大家都是等到球團帶著大家做，但這次我決定自發性地來做這件事情。」

同樣為人父的張耕淯日前已穿上這件衣服，他表示，當了爸爸後開始會關注社會議題，看了覺得很不忍心，年紀這麼小的孩子這樣被殘忍對待，所以希望藉由自己身邊朋友的力量，一起來關注這個議題。

勇士助教梁兆亘自製T恤為「剴剴案」發聲。（梁兆亘提供）勇士助教梁兆亘自製T恤為「剴剴案」發聲。（梁兆亘提供）

張耕淯聲援「剴剴案」。（取自台北台新戰神IG）張耕淯聲援「剴剴案」。（取自台北台新戰神IG）

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