MLB》外界用放大鏡檢視朗希 道奇老將：當我上大聯盟時沒人認識我

朗希。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕佐佐木朗希今天對費城人繳出4局4K失1分的好投，此役有開轟演出的道奇老將赫南德茲（Kike Hernandez）也稱讚他的表現，同時談到外界都用放大鏡來檢視他，「今天他證明自己沒問題，根本不用慌。」

赫南德茲表示，佐佐木朗希今天的速球發揮出色，但最大關鍵還是在他能把球放進好球帶，「他今天看起來棒透了，我認為這對他來說是一大進展，對方的打線可不好對付，但是他撐住了。我覺得他今天的自信心很明顯有提升，看到這點令人欣慰。」

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談到朗希面臨的高度關注，赫南德茲直言：「我很難體會，因為當我來到大聯盟時，沒有人認識我；但朗希卻是全世界矚目的焦點。我無法完全理解他的壓力，但這都是想建立成功職業生涯所必經的路程。」

赫南德茲說道：「正如大家所知，他現在無論做什麼都會受到關注，所有的細節都會被一一檢視。但如果今天是一個名不見經傳的球員，在生涯前兩場比賽表現掙扎，大家根本不會如此在意。而他今天證明了自己沒問題，根本無須驚慌。」

赫南德茲今天在2局下敲出2分打點逆轉全壘打，這是本季第3轟，也是本季第3支安打。對於自己今天的表現，赫南德茲表示：「昨天我打得不太好，所以今天想要有所改善，我鎖定的是速球，很高興能咬中。」

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