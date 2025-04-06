中職》王博玄陷低潮 20年教練蔡昱詳的「第2年哲學」

王博玄。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹開季以來包括王博玄等年輕球員陷入打擊瓶頸，今年擔任一軍打擊教練的蔡昱詳則分享他20年教練經驗，「我常跟年輕選手講，不是說第一年打好就是好，第2年才是關鍵年。」

王博玄去年球季出賽108場敲106安，不但進入最佳新人王的候選名單，在年初經典賽資格賽也表現亮眼，但開季以來5場除了1場出現2支安打，其他4戰都未敲安，包括前天單場吞下4K，昨則提前被換下場。台鋼教頭洪一中很肯定王博玄的認真，包括他前天賽後還留下來進行1小時特打，昨賽前打擊練習之後又進入室內區繼續打，「但職棒場上還是現實的，你必須要拿出表現。」

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蔡昱詳也時常跟年輕選手分享經驗，「我常跟年輕選手講，第一年打職棒打得好，不代表你打得好，為什麼？」他解釋， 第一年去打職棒時，每個投手都會試探對手會打什麼球，「所以你很簡單，沒有想法，只有做法，球來就打。當第二年對方了解你，你必須有做法以外，還要有想法，這就是難處。」

「不是說我第一年打好就是好，第二年才是關鍵年，如果可以想到一旦遇到狀況，我想要怎麼去面對，而且又可以把東西做出來，那職棒路就會更長、很穩定，我才會說第二年是職棒關鍵年。」蔡昱詳自己以前進職棒時也是一開始只能打，不會想要怎麼打，但打久了之後，就會想要怎麼去玩了，「從做，到想，到玩，就是不同的階段。」

但蔡昱詳也強調，「一定要多給時間給年輕球員，透過訓練之外，腦子一定要動，不去動的話，職棒生涯一定是短暫的」。他認為，畢竟棒球是非常複雜的運動，對年輕人難度真的高，「什麼狀況來都是一瞬間，判斷不對就會出錯，這就需要多比賽和經驗累積。我常跟他們說，比賽輸了，回去再練就好，但如果觀念輸了，那是不行的。」

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