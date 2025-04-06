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MiLB》WBCQ台灣新星林維恩旅美初登板！3局狂飆7K沒讓打者上壘

2025/04/06 12:23

林維恩。（資料照，記者王藝菘攝）林維恩。（資料照，記者王藝菘攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力運動家1A的台灣19歲左投林維恩，今天迎來小聯盟處女秀，後援3局狂飆7次三振，且沒有讓任何一位打者站上壘包，表現相當出色。

畢業自平鎮高中的林維恩，去年6月以總值135萬美元合約加盟運動家，成為隊史第6名台灣球員。他在今年2月的第六屆世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）也披上台灣隊戰袍，合計1.1局投球無失分，僅被打1支安打，猛飆4次三振，技驚四座。

今天運動家1A作客洛磯1A的比賽，林維恩於6局下登板後援，迎來旅美初登板，先讓首名打者敲出中外野飛球出局，接著6球讓打者站著不動遭到三振，並再讓打者敲出一壘高飛球出局，上演3上3下。

7局下林維恩續投，直接開啟虐殺模式，連續飆出3次三振；8局下同樣複製貼上，結束今天投球任務。總計林維恩此役後援3局用46球有30顆好球，完全沒有讓任何打者見過一壘壘包，還狂飆7張老K。儘管最終球隊以1：2落敗，但林維恩的旅美生涯有了相當不錯的開始。

另外，效力老虎3A的李灝宇，今天擔任先發第2棒二壘手，5打數敲出2支一壘安打，吞下1K。2安其中1安擊球初速高達111英哩，展現「怪力男」本色。李灝宇本季打擊率0.222，攻擊指數0.677。李灝宇還在9局下展現精彩撲接美技，將可能的安打沒收，讓球隊有機會打進延長賽，可惜最終仍以4：6敗下陣。

以下為李灝宇敲安與美技影片：

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