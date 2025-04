MiLB》WBCQ台灣新星林維恩旅美初登板！3局狂飆7K沒讓打者上壘

林維恩。(資料照,記者王藝菘攝)

〔體育中心/綜合報導〕效力運動家1A的台灣19歲左投林維恩,今天迎來小聯盟處女秀,後援3局狂飆7次三振,且沒有讓任何一位打者站上壘包,表現相當出色。

畢業自平鎮高中的林維恩,去年6月以總值135萬美元合約加盟運動家,成為隊史第6名台灣球員。他在今年2月的第六屆世界棒球經典賽資格賽(WBCQ)也披上台灣隊戰袍,合計1.1局投球無失分,僅被打1支安打,猛飆4次三振,技驚四座。

今天運動家1A作客洛磯1A的比賽,林維恩於6局下登板後援,迎來旅美初登板,先讓首名打者敲出中外野飛球出局,接著6球讓打者站著不動遭到三振,並再讓打者敲出一壘高飛球出局,上演3上3下。

7局下林維恩續投,直接開啟虐殺模式,連續飆出3次三振;8局下同樣複製貼上,結束今天投球任務。總計林維恩此役後援3局用46球有30顆好球,完全沒有讓任何打者見過一壘壘包,還狂飆7張老K。儘管最終球隊以1:2落敗,但林維恩的旅美生涯有了相當不錯的開始。

另外,效力老虎3A的李灝宇,今天擔任先發第2棒二壘手,5打數敲出2支一壘安打,吞下1K。2安其中1安擊球初速高達111英哩,展現「怪力男」本色。李灝宇本季打擊率0.222,攻擊指數0.677。李灝宇還在9局下展現精彩撲接美技,將可能的安打沒收,讓球隊有機會打進延長賽,可惜最終仍以4:6敗下陣。

