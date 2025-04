楚奧特。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕天使當家球星「神鱒」楚奧特(Mike Trout)今天再度炸裂,連續3場比賽開砲,率隊以10:4打爆守護者,終結2連敗。

楚奧特今在5下開轟,從守護者先發投手拜比(Tanner Bibee)手中掃出中外野2分彈,幫助球隊超前比數。這是楚奧特本季第3轟,擊球初速106.9英哩、飛行距離429英呎。

請繼續往下閱讀...

楚奧特的全壘打也點燃球隊攻勢,該局天使火力大爆發灌進7分大局,形成比賽轉捩點,最終天使成功笑到比賽結束。

天使今日砲聲隆隆,除了楚奧特開轟外,倫吉佛(Luis Rengifo)、索勒(Jorge Soler)、歐哈皮(Logan O'Hoppe)都有全壘打演出。

天使贏球後,目前戰績5勝3敗,暫居美聯西區第2,落後遊騎兵1.5場勝差。

Mike Trout homers in his third straight game and gives the @Angels the lead pic.twitter.com/HRjP2QS7o8