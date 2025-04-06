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中職》曾聖安首安終出爐 哥哥在看台上哭了

2025/04/06 12:45

曾聖安。（記者陳志曲攝）曾聖安。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕受到味全龍高度期待的第1指名高中新人曾聖安，昨天在生涯第3場出賽終於打出首安。曾聖安表示，首安出爐有壓力釋放的感覺，不過，連3天來看比賽的哥哥比他還激動，還在看台上哭了。

曾聖安昨天在出戰富邦悍將的第4局擊出1分打點二壘打，終止生涯首戰起連8打數無安打，第8局更展現速度的優勢，擊出三壘安打再攻下1分。

曾聖安表示，獲得先發機會當然會有一些目標，但是前兩場都無法達成，難免會有一些壓力，直到首安出現，感覺鬆了一口氣，接著再打出三壘打，感覺越來越好。

曾聖安表示，其實打出首安沒有太激動，不過，賽後媽媽在家庭群組告訴他，昨天家人唯一到場的哥哥開心到哭了，他也趕快安慰哥哥。

味全總教練葉君璋表示，曾聖安畢竟是選秀第1輪的選手，也是全隊唯一開季一軍的新人，他知道大家對他的期許，難免會有一些壓力，首安出現後應該比較可以平常心，因為平常都有在溝通，昨天賽後並沒有特別跟他講什麼，相信他會越來越好。

曾聖安打出生涯首安的同場，隊友朱育賢則達成生涯千安，曾聖安表示，會以前輩們的里程碑為目標，也會多向他們請教，希望借助學長們的經驗，自己可以更快成長。

曾聖安。（記者陳志曲攝）曾聖安。（記者陳志曲攝）

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