NBA》哈登、雷納德同場發威！快艇全員得分打爆獨行俠收4連勝

哈登（右）。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕快艇今天在主場迎戰獨行俠，哈登（James Harden）、雷納德（Kawhi Leonard）都繳出29分，終場以135：104痛宰對手，笑納4連勝。

近期收下3連勝的快艇，今天背靠背迎戰獨行俠，首節靠著哈登發揮取得雙位數領先，第2節輪到雷納德挺身而出，連續得分助隊保有優勢。

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隨後獨行俠瓊斯（Kai Jones）、馬丁（Caleb Martin）輪流跳出，雙方回到個位數差距，上半場打完，快艇暫時取得61：52領先。快艇上半場進攻多點開花，哈登一人包辦19分，雷納德也有18分入袋，而獨行俠則是A.戴維斯（Anthony Davis）一枝獨秀，他拿下16分全隊最高。

快艇在第3節打出44：30攻勢，直接甩開獨行俠糾纏，一舉將領先擴大到超過20分奠定勝基。快艇今天全員得分，團隊命中率達56.3%，3人得分超過20分，哈登繳出全隊最高29分、14助攻，雷納德29分、6籃板，祖巴克（Ivica Zubac）25分、10籃板。

獨行俠方面，只有戴維斯一人表現較為出色，他拿下27分、9籃板，替補上陣的瓊斯貢獻18分，K.湯普森（Klay Thompson）則有14分入袋。

雷納德。（路透）

哈登與戴維斯。（美聯社）

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