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中職》葉總給目標 劉俊緯單場猛打3支二壘打

2025/04/06 13:11

劉俊緯。（記者陳志曲攝）劉俊緯。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍劉俊緯昨天對富邦悍將演出猛打賞，而且3支都是二壘打。劉俊緯表示，葉君璋總教練給了往中、右外野打的目標，目標明確後球都看得更清楚了。

劉俊緯週五本季首度出賽，他表示，前兩次打擊沒有安打、被三振1次後，葉總告訴他，站上打擊區就想著往中、右外野打，說也奇怪，有了目標球就看得很清楚，連兩打席都安打，昨天5打數也擊出3支二壘打，打擊的感覺非常好。

劉俊緯去年出賽49場擊出7支二壘打，今年才打兩場已經有4支二壘打，劉俊緯表示，與其說今年的打擊更有力量，其實是擊球更確實，長打就自然出現了。

葉君璋指出，劉俊緯本來就有很好的攻擊能力，去年讓他去二軍，主要是游擊守備還有很大的進步空間，選手如果守備不穩定，往往會影響打擊時的心理，劉俊緯是很有企圖心的選手，也知道自己不足的地方，因此去年不止秋訓，休賽季也一直在加強守備，今年有明顯進步，只要他的守備穩定，打擊就可以自然發揮。

劉俊緯表示，今年守備上最大的不同是簡化傳球動作，讓出手可以更快，去年是職棒生涯第1個球季，一切都很陌生，上場時會有一些不安，今年熟悉職棒環境和比賽節奏，感覺越來越能掌握場上和場下的所有事情。

劉俊緯。（記者陳志曲攝）劉俊緯。（記者陳志曲攝）

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