WTT冠軍賽》激戰6局不敵地主希望李尚洙 林昀儒4強遺憾止步

林昀儒在男單4強賽不敵南韓老將李尚洙，無緣爭冠。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名14的「沉默刺客」林昀儒，今天在2025年WTT仁川冠軍賽男單4強賽激戰51分鐘後，以2:4不敵南韓名將李尚洙，無緣爭冠。

34歲的李尚洙在2021年亞洲錦標賽男單決賽擊退莊智淵奪下冠軍。去年底，仍取得國手資格的李尚洙宣布退出國家隊，把機會讓給年輕人。

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上個月WTT重慶冠軍賽原本是李尚洙國際賽「最後一舞」，但這一站仁川冠軍賽南韓好手趙大成因傷退賽，世界排名45的李尚洙以外卡身分遞補參賽，也是32名參賽者中世界排名最低。

不過，李尚洙把握這千載難逢的機會，首輪就以3:2扳倒世界排名第6的法國「眼鏡弟」F.勒布朗，次輪再以3:1擊退丹麥的林德，8強面對世界排名第10的中國名將林高遠也以4:2強渡關山，締造個人在冠軍賽最佳紀錄。

林昀儒和李尚洙過去只在2019年亞洲杯對戰過一次，當時小林以4:3險勝。睽違6年再度交手，首局林昀儒在4平時，利用多變的發球和接發球策略，打出一波7:1的攻勢，11:5先馳得點。

次局，林昀儒在開局3:6落後下連追2分，但隨後偷長球戰術被對手識破，一口氣連丟5分，5:11讓出。

關鍵第3局，林昀儒在開局5:2、8:5領先下，被對手偷長球戰術打亂節奏，連招牌接發球擰拉也連續出現失誤，一口氣連丟5分，9:11再掉1局。

已經打瘋了的李尚洙，第4局4:0強勢開局後，頻頻發長球和林昀儒正面對決，很快地以11:2再下一城，取得局數3:1領先。

第5局，林昀儒也很快地做出調整，5:1開局後，在10:5聽牌下雖被對手化解3個局點，仍靠著發球得分，11:8扳回一城。

背水一戰的林昀儒，第6局在3:5落後下打出一波4:1的反撲，以7:6反超，但隨後又受制於李尚洙的發球，連丟4分，陷入7:10的絕境。

林昀儒雖全力搶攻化解兩個賽末點，追到9:10，但最後一記側身正手搶攻被李尚洙反手快撕得手，9:11飲恨。

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