桌球》陷入桃色風暴遭禁賽 黃彥誠退出世錦賽、林昀儒/鄭怡靜再度攜手

曾攜手奪下東京奧運混雙銅牌的林昀儒/鄭怡靜，今年世錦賽將再度合作。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2025年杜哈世界桌球錦標賽台灣隊名單今天出爐，曾攜手奪下東京奧運銅牌的混雙組合林昀儒/鄭怡靜，睽違近3年後將再度合作；上個月捲入桃色風暴的黃彥誠遭禁賽3個月，由國手排名第6的廖振珽遞補。

今年世錦賽將於5月17日至25日在卡達杜哈舉行，台灣隊共派出5名男子及5名女子參賽，男單:林昀儒、高承睿、郭冠宏、林彥均、廖振珽；女單:鄭怡靜、黃怡樺、李昱諄、黃禹喬、蔡昀恩；男雙:林昀儒/高承睿、郭冠宏/林彥均；女雙:鄭怡靜/李昱諄、黃怡樺/蔡昀恩；混雙:林昀儒/鄭怡靜、郭冠宏/黃怡樺。

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一度高居混雙世界排名第一的林昀儒/鄭怡靜拆夥後，小林在2022年9月的阿拉木圖挑戰賽改和陳思羽搭檔，但在巴黎奧運奪牌失利後，去年10月的亞錦賽也是兩人最後一次合作。今年陳思羽因傷未能入選國手，林昀儒也和鄭怡靜再續前緣。

今年度國手排名第3的黃彥誠，原本在世錦賽名單中，除了男單，也和16歲小將郭冠宏搭檔男雙，但他在3月捲入「劈腿」的桃色風暴，桌協也在3月28日召開紀律委員會，雖然他的行為並未違法，但仍損害國家代表隊形象及國家榮譽，依照「國訓中心培訓隊教練、選手管理要點」，給予禁止參加國際賽3個月的處分，禁賽日期從3月28日至6月27日，黃彥誠也被迫退出即將登場的WTT太原挑戰賽及杜哈世錦賽。

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